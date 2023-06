Værmelding! Gjør klar for årets varmeste helg. – Nærmer oss hetebølge

Hopp i havet! De neste fire-fem dagene skal det bli rundt 30 varmegrader på Østlandet. Og godværet fortsetter litt til.

– Alt som kan hjelpe i varmen er bra, sier Synne Olafsen og Andreas Raanes, som kjøpte seg vifter torsdag. Vis mer

Fredag og lørdag 31 grader. Søndag 30 grader. For alle solhungrige og sommerglade østlendinger er det en fryd å se på gradestokken nå. Badestrendene ligger klare. Flere steder i Oslofjorden er badetemperaturen nå opp mot 20 grader. Årets varmeste helg kan bare komme!

Men: Du blir neppe alene på båten til noen av øyene i Oslofjorden, på parkeringen til stranden eller i iskøen. I denne saken får du gode råd til hvordan du kan gjøre årets varmeste helg best mulig.

Er det hetebølge?

Men først: Hva er det som skjer nå? Er det rett og slett en norsk hetebølge vi er vitne til? Nja, ikke helt ennå, ifølge meteorologen.

– Men vi begynner å nærme oss, sier Eldbjørg Moxnes, meteorolog ved Meteorologisk institutt på Blindern i Oslo.

En norsk hetebølge defineres som en periode med fem eller flere sammenhengende dager der maks temperatur er 27 ℃ eller høyere. Så kanskje får vi offisielt en hetebølge om noen dager.

Men varmt er det uansett. Og det merkes også hos de store elektronikkjedene.

Viftesalget til værs

Flere har kanskje slitt med å få barn til å sovne i varmen, eller har vridd seg i lakenet selv. Eller har slitt med å legge seg fordi det er så deilig ute.

Viftesalget hos de store elektronikkjedene har skutt i været de siste dagene. Hos Elkjøp sier kommunikasjonssjef Madeleine Schøyen Bergly at de har sett en massiv salgsøkning i både vifter og aircondition.

– Vifter hos oss har uten tvil fløyet ut av hyllene, sier hun

Det samme ser kjeden Power. Salget av vifter er mer enn doblet målt mot fjoråret, ifølge kjeden.

– Noen butikker har gått tomme for de mest populære vifte-modellene, men vi har foreløpig god tilgang fra hovedlageret vårt og har pallevis på vei ut i butikk, sier Monica Iren Fasting, kommunikasjonssjef i Power.

Ruter: Ikke vent til den siste båten

Sist helg var det lang kø av folk ved fergeterminalen ved Aker brygge for å komme seg til øyene. Ifølge Ruter er kapasiteten på øybåtene langt større enn den var før de fem nye båtene kom i trafikk.

Nå kan Ruter frakte 1400 passasjerer i timen, mot 940 tidligere. Men det vil bli kø selv om kapasiteten er stor, advarer Ruter.

– De er kortere enn før, men skal man ut til øyene på dager med stort trykk må man beregne noe ventetid, og vi vil oppfordre alle reisende til å ha med seg godt med vann å drikke, sier Knut Martin Løken, pressevakt i Ruter.

Han oppfordrer publikum til å ikke vente til den siste båten. For da kan det være lang kø.

Mange tar busslinje 30 til Bygdøy for å bade der. På denne linjen kan Ruter sette inn flere beredskapsbusser ved behov. Ruter oppfordrer samtidig folk til å tenke alternativt, og se mot sør.

– Dersom man helst vil unngå køer er det lurt å unngå å reise dit alle andre også ønsker å reise på samme tidspunkt. Det er blant annet mange flotte strender sør i Oslo, og nå kan man også bruke tilbudet som tar deg videre til for mange uoppdagede strender og svaberg i Nordre Follo, sier han.

Fakta Røde Kors’ råd i varmen 1. Hold deg i skyggen på de varmeste dagene. 2. Drikk vann ofte, selv hvis du ikke føler deg tørst. 3. Pass på de aller yngste, eldre, og kronisk syke familiemedlemmer og naboer – små, syke og gamle kropper tåler høye temperaturer dårligst. 4. Oppsøk hjelp hvis du føler deg dårlig og får symptomer på overoppheting – som hodepine, svimmelhet, forvirring, høy kroppstemperatur og kvalme. 5. Hjelp andre med symptomer på overoppheting eller dehydrering til å kjøle seg ned, få i seg vann, og søke akutt hjelp hvis de trenger det. 6. Sjekk værmeldingen før du legger dagsplanen! Hvis du skal jobbe ute, trene mye eller gå i fjellet om sommeren er det viktig at du tar lange pauser når dagen er på sitt varmeste. 7. Vær forsiktig når du bader – bad ikke alene, og overvurder ikke dine egne svømmeevner. 8. Hvis du føler deg for varm innendørs, så kan en luftetur i skogen, en tur på biblioteket, eller et besøk på museum eller kjøpesenter være en god måte å kjøle seg ned på. 9. Hold soverommet så kjølig som mulig, det gir bedre hvile og tåleevne i heten. Kilde: Norges Røde Kors Vis mer

Blir det tropenetter?

Men hvor lenge varer det?

– De ferskeste prognosene viser at det vil være varmt, opp mot 30 grader ut uken og trolig helt til tirsdag. Så vil det bli litt mindre varmt, ned på midten av 20-tallet, sier Moxnes.

Samtidig må du passe på dette: All bruk av ild i skog, bålplasser, parker og grøntområder forbudt. Det gjelder også grilling i parken.

Men til tross for varme dager, har det så langt ikke vært registrert tropenetter i Norge i år.

En tropenatt betegnes av at det er minimum 20 grader eller mer på natten. Færder fyr har vært nærmest med 18 grader.

– Det kan dukke opp de neste dagene, men det er litt tidlig på året for tropenetter. En kald mai gjør at det tar tid å få varmet opp havet. Så fort havet nærmer seg 20 garder, vil det kunne komme, sier Moxnes.

– Kan dette bli den varmeste helgen i hele sommer?

– Det er ting som tyder på at det blir varmt også senere i sommer. Men alle som bor i Norge vet at det bare er å utnytte det fine været mens det er her, sier Moxnes.

Kan bli regn!

Skal du ha hageselskap eller planlegger for fest ute, er det greit å vite dette.

Det kan bli regnbyger!

– Det kan komme noen ettermiddagsbyger både lørdag og søndag. Men det er mest i indre strøk der luften er litt mer ustabil, sier Moxnes.

– Og til alle oss som sitter på jobb og tenker det fine været brukes opp før vi selv får ferie?

– Haha. Heldigvis brukes ikke været opp på den måten. Så får vi håpe det også kommer litt regn etter hvert. For det trengs, sier meteorologen.