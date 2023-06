Redd Barna avlyser pride-festival i Bergen etter alvorlige trusler

Redd Barna har mottatt flere trusler om trakassering og vold rettet mot arrangementet.

Leder for Redd Barnas Norgesprogram, Monica Sydgård, sier Redd Barna på eget initiativ har avlyst arrangementet.





01.06.2023 10:35 Oppdatert 01.06.2023 11:53

(BERGENS TIDENDE): Barnefestivalen skulle vært arrangert i Nygårdsparken i Bergen førstkommende søndag.

Leder for Redd Barnas Norgesprogram, Monica Sydgård, sier til BT at Redd Barna har mottatt en rekke trusler direkte mot arrangementet, både på e-post og i sosiale medier. Truslene kommer fra flere forskjellige personer, sier hun.

– Det er alvorlige trusler om å dukke opp på arrangementet og trakassere og utøve vold. Så vi har på selvstendig grunnlag valgt å avlyse dette, sier hun.

– Alle arrangement i regi av Redd Barna skal være helt trygge. Vi ville ikke risikere at noen barn opplever trusler eller vold. Det er selvfølgelig tungt å avlyse, men det er en beslutning vi måtte ta.

Ikke opplevd lignende før

Truslene er politianmeldt, og Redd Barna har delt alt av dokumentasjon med politiet, sier Sydgård.

Politiet sier til VG torsdag at de var forberedt på å sikre arrangementet. Politiet sier det ikke var noe i deres risikoanalyser som tilsa at festivalen ikke kunne avholdes.

Likevel velger Redd Barna altså å avlyse. Sydgård sier Redd Barna aldri har fått denne typen trusler før mot deres arrangementer før.

– Vi har ikke opplevd dette i Norge før, sier Sydgård.

Hun sier at Redd Barna uansett skal delta i Pride-toget senere i juni, men at de foreløpig ikke har planlagt et nytt arrangement for barn.

– Vi tenker at truslene som har kommet til Redd Barna viser hvor viktig det er å fortsette å stå opp for rettighetene til barn som er lesbiske, homofile, bilie og trans. Vi vet at de er mer utsatte for vold og mobbing enn andre.

Ordfører i Bergen, Linn Kristin Engø, sier hun er dypt skuffet.

Rasende ordfører og statsråder

– Dette gjør meg rasende! skriver ordfører Linn Kristin Engø i en e-post.

– Sånn som dette skal vi ikke ha det i byen vår. Bergen skal være en by for alle. Jeg er dypt skuffet over at noen har sendt trusler i retning av Redd Barna. De tok initiativ til et fint og viktig arrangement for lek og mangfold for barn. Å fremsette trusler mot en barnefestival er ufattelig nedrig, sier hun.

– Det er for jævlig at noen kommer med så sterke trusler at Redd Barna ser seg nødt til å avlyse arrangementet under Regnbuedagene, sier likestilling- og kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap).

Ordfører Engø oppfordrer alle til å møte opp i paraden neste helg.

– Dette viser at kampen for et inkluderende og trygt samfunn for alle slettes ikke er over og at Pride trengs. Jeg oppfordrer alle til å møte opp i paraden for å slå ring om det skeive miljøet og vise hvilken by vi vil ha.

Generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna.

– Avlyser ikke kampen

Generalsekretær Birgitte Lange sier at noen kanskje vil anse dette som en seier.

– Men Redd Barna avlyser ikke kampen for et samfunn der alle barn kan være stolte av sin identitet og være elsket for den de er, sier generalsekretær Birgitte Lange.

– Vi hadde gledet oss til lek, moro, regnbuer, feiring av mangfold og god stemning. Men ingen barn som deltar på arrangementer i regi av Redd Barna, skal måtte risikere å møte trusler, vold, eller trakassering fra voksne, sier hun.

Lange takker alle samarbeidspartnere, barn og familier som planla å delta. Hun sier truslene og de hatefulle meldingene viser hvor viktig det er å fortsette å kjempe for rettighetene til barn som bryter med normer for kjønn og seksualitet.

Bergen Pride begynner i morgen, fredag 2. juni, og skal pågå i en drøy uke.