Alle har sett den fra utsiden – bli med om bord på verdens største krigsskip

Se for deg en flyplass stablet i høyden. Invitert presse fikk inspisere USS Gerald R. Ford på nært hold.

Mannskapet på USS Gerald R. Ford sto i lang kø torsdag. De ventet på å bli fraktet inn til Oslo.

25.05.2023 17:39

Det er 65 år siden Oslo sist gang fikk besøk av et amerikansk hangarskip. Men for mannskapet om bord i verdens største krigsskip, USS Gerald R. Ford, er helgens Oslo-besøk også en sjelden opplevelse.

Torsdag fikk pressen gå om bord i skipet som ligger ankret opp like ved Bunnefjorden. I hangaren sto mannskapet, unge amerikanere, mange med caps, i en langstrakt kø.

De ventet på å bli fraktet puljevis i båt inn til Søndre Akershuskai. For mange er dette første besøk til Oslo og Norge.

– Dette er en anledning for oss å fortsette vårt samarbeid med Norge, samt en mulighet til å jobbe med interoperabilitet med en Nato-alliert og partner, sa kontreadmiral Erik J. Eslich.

Han har øverste kommando for flåtestyrken Carrier Strike Group 12, som Gerald R. Ford tilhører.

– Mannskapet her er utrolig glade for å være her. Mange sa at å møte nordmenn er en sjanse de bare får én gang i livet, sa Eslich.

Gerald R. Fords besøk til norske farvann er en anledning til å trene sammen med det norske Forsvaret, ifølge kontreadmiral Erik J. Eslich (i midten). Til høyre står USS Gerald R. Fords fartøysjef Rick Burgess.

En gigantisk flyplass

I anledning begivenheten var hangaren hovedsakelig tømt for jagerfly. Disse var flyttet opp på dekk. Rad etter rad med krigsfly understreker hva dette skipet er: «en gigantisk flytende flyplass». Det sa orlogsmester Jonathan Cox.

Dette vil prege aktiviteten på skipet fremover:

– Det blir mange flyvninger. Vi skal sørge for at pilotene får så mange timer i luften som de trenger. Vi skal øve med våre allierte partnere og lære fra hverandre, sa Cox til Aftenposten.

forrige







fullskjerm neste Utsikt fra broen på USS Gerald R. Ford. Her står jagerflyene oppstilt på flydekket. 1 av 3 Foto: Stein J. Bjørge

Dette er orlogsmesterens sjette oppdrag. Men det er hangarskipets første. Skipet forlot basen i Norfolk i Virginia 2. mai. Overfarten til Oslo gikk knirkefritt, ifølge Cox.

– Jeg tror den mest krevende delen av jobben min er at jeg jobber og sover rett under flydekket. Ofte blir det veldig høy støy. Så det kan være litt vanskelig, føyer Cox til.

Seiler nordover

USS Gerald R. Ford skal bli i Oslo gjennom pinsehelge. Nøyaktig hvor det så setter kursen, er foreløpig ikke offentlig kjent. Men til TV 2 har fartøysjef Rick Burgess bekreftet at skipet i i hvert fall skal til polarsirkelen, som går litt nord for Mo i Rana.

Det skjer samtidig som den maritime skarpskytingsøvelsen Formidable Shield foregår utenfor Andøya. Til sammen deltar 13 land i øvelsen, som har fokus på luft- og missilforsvar.

forrige







fullskjerm neste Mannskapet sto i kø i hangaren. På dekket over står krigsflyene. 1 av 3 Foto: Stein J. Bjørge

USS Gerald R. Ford ansees som en avgjørende måte for USA å demonstrere militær makt og slagkraft i Nordatlanteren og overfor Russland. Oslo-besøket ble kalt en «skadelig maktdemonstrasjon» av den russiske ambassaden.

Kina har gjennomført krigsspill, simulerte slag, der de øvde på å senke nettopp Gerald R. Ford.

Hangarskipet kan blant annet ha med seg over 70 kampfly. Det er også utstyrt med avansert teknologi og våpen. Det inkluderer blant annet en elektromagnetisk katapult. Denne hjelper til med å få flyene opp i luften på den korte rullebanen de har til rådighet. Tidligere har man brukt dampkraft til å drive katapulten.

– Alle systemene våre er operasjonelle, sa kapteinløytnant Michael Kuhaneck, som tilføyer

– Slik er vi i stand til å gjennomføre hovedmålet med dette oppdraget: å ta av og lande flyvningene i henhold til behovet til de øverstkommanderende.