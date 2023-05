Studenter går til gigantsøksmål mot universitetet

Universitetet i Oslo ville ikke godkjenne utdanningen Ove Kenneth Nodland hadde fra Oxford. Da la de seg ut med en student som kan påføre dem et enormt tap.

Ove Kenneth Nodland forsøkte å ta opp det han mener er svikt i godkjenning av emner ved Universitetet i Oslo. Han mener Universitetet selv kunne tatt grep, men nå har han gått til sak. Oline Sæther i Studentparlamentet ved UiO støtter ham.

07.05.2023 21:55

Ove Kenneth Nodland hadde studert jus ved det prestisjefylte Oxford-universitetet. Da han begynte på jus ved Universitetet i Oslo i 2021, søkte han om å få deler av utdanningen fra Oxford godkjent. UiO sa nei.

Nodland ga seg ikke. Han utdanner seg tross alt til å finlese paragrafer. Etter klagerunder fikk han godkjent flere emner.

Så ble han kjent med en annen student, som hadde tatt det samme emnet fra samme universitet, men som ikke fikk godkjent. Da gikk alarmen i juristhodet.

Burde ikke de to sakene vært behandlet likt? Den kommende advokaten fikk en mistanke. Kunne noe være galt med saksbehandlingen?

Nodland leste gjennom 758 vedtak fra universitetet om godkjenning av utdanning. Nå følte han seg sikker. Noe måtte gjøres.

Bundet av EU

Europeiske regler skal sikre flyt av studenter mellom landene. Samtidig vil Norge verne om kvaliteten på egne utdanninger. Det kan skape gnisninger.

I 1999 forpliktet Norge seg til den såkalte Lisboa-konvensjonen. Den sier at utdanning fra et annet «Lisboa-land» som hovedregel skal godkjennes. Unntaket er hvis det er «betydelige forskjeller» «betydelige forskjeller»Unescos definisjon er: Forskjeller mellom den utenlandske kvalifikasjonen og kvalifikasjonen til parten som mest sannsynlig vil hindre søkeren i å lykkes med en ønsket aktivitet, slik som, men ikke begrenset til, videre studier, forskningsaktiviteter eller ansettelsesmuligheter. mellom utdanningene.

Etter å ha gått gjennom sakene, mener Nodland å ha oppdaget følgende:

UiO har avslått godkjenning av emner fra Lisboa-land minst 165 ganger mellom 2020 og 2022.

Av de 758 vedtakene Nodland gikk gjennom, manglet det henvisning til lovhjemmel i 742 tilfeller.

Ifølge Nodland varierer vedtakene både mellom og innad på de ulike fakultetene. Han mener UiO ikke følger regelverket, mangler kontroll og forskjellsbehandler studentene.

Dette danner nå grunnlaget for gruppesøksmålet (se faktaboks) mot UiO, som Nodland og en annen student står bak.

Og kravet om giganterstatning.

Fakta Dette er et gruppesøksmål Gruppesøksmål er et søksmål der en gruppe går til sak mot en motpart, og der målet er en rettskraftig dom for alle deltagerne i gruppen. Det er to varianter gruppesøksmål: Påmeldingsalternativet innebærer at alle som ønsker å være en del av gruppesøksmålet, melder seg på søksmålet. Utmeldingsalternativet innebærer at alle i en gruppe er omfattet av søksmålet. Dette kan bare fremmes hvis det enten er snakk om små verdier for hvert medlem av gruppen, eller hvis man ikke kan forvente at hvert enkelt medlem selv kan fremme individuelle søksmål. Søksmålet mot Universitetet i Oslo er et forsøk på sistnevnte. Saksøker Nodland fremholder at det er lite sannsynlig at studenter kan fremme individuelle søksmål. Derfor mener han et gruppesøksmål er den beste måten å behandle saken på. Vis mer

Mulig erstatning til 2000 studenter

– Jeg ble sjokkert da jeg så omfanget. Dette er ikke bare systemsvikt. Dette er fravær av system, sier Nodland.

Konsekvensen for studenter som ikke får godkjent emner de har tatt før, er at de må studere lenger.

Derfor ber 42-åringen, som både jobber ved UiO og fullfører jusstudiet i juni, om økonomisk erstatning for mange studenter: Både for tapt inntekt og for at han mener UiO har krenket den grunnlovsfestede retten til utdanning.

Ifølge et «svært konservativt» anslag kan det gjelde 100 studenter i året. Det kan ha pågått i 20 år, heter det i stevningen. Totalt 2000 studenter.

I stevningen kreves det erstatning på inntil 555,2 millioner kroner for alle berørte studenter.

Er det realistisk, eller er det en tullesum?

Slik er regnestykket

– Gitt at universitetet tvang noen til å utsette fullføring av studiet uten å ha lov til det, så er det økonomiske tapet reelt, sier Nodland til Aftenposten.

Hvordan har han og advokatene kommet frem til summen?

– Så må nok noen fagkyndige gjøre de endelige beregningene. Det kan også være at mange flere er omfattet av dette, og at erstatningsbeløpet justeres pr. student, sier Nodland.

Advokatene har rådet Nodland til å opprette en spleis. Han tar selv den økonomiske risikoen ved å gå til sak. Samtidig tror hans medhjelpere at andre enn Nodland vil sitte igjen med regningen.

Jusprofessor: – Han skal vinne dette

De saksøkende studentene står ikke alene. Blant ekspertisen som bistår dem, er den sveitsiske advokaten Carl Baudenbacher som i 15 år ledet Efta-domstolen Efta-domstolenEn domstol som skal avgjøre spørsmål om EØS-rett i EFTA-landene Norge, Island, Sveits og Lichtenstein..

Her hjemme bistår jusprofessor Mads Andenæs. Andenæs forteller at Nodland har gjort alt han kunne for å få saken løst på universitetet, men at det ikke gikk.

– Derfor er det grunn til å få dette prøvet for retten. Det var den eneste og riktige måten å gå videre på.

Andenæs synes det er kjedelig og flaut hvis mange studenter er rammet over tid. Selv om han er ansatt ved fakultetet som Nodland har kranglet med, fant han det riktig å bistå studenten som rettslig medhjelper.

Stevningen holder høy kvalitet og hans rettslige argumenter er sterke. Han har en god sak og skal vinne dette. Mads Andenæs, jusprofessor

Også Studentparlamentet StudentparlamentetDet øverste tillitsvalgtorganet ved universitetet. ved UiO støtter at saken kommer for retten, siden mange studenter kan være omfattet og saken er prinsipiell.

– At universitetet anvender jusen med en slags frihånd som ikke gagner studentene, har vi opplevd i flere år, sier Oline Sæther, leder av Studentparlamentet.

Oline Sæther er studentene ved UiOs øverste tillitsvalgte. Hun står skulder ved skulder med Nodland.

– Ingen systemsvikt

Universitetet i Oslo fikk stevningen oversendt forrige fredag.

«UiO foretar nå en gjennomgang av stevningen. Utover dette har vi ingen kommentarer på det nåværende tidspunkt», skriver direktør ved UiO, Arne Benjaminsen til Aftenposten.

Nodland fikk imidlertid et eget svar da han varslet UiO om et mulig søksmål i høst. Da skrev universitetet at man ikke kan gardere seg mot feil. «UiO sentralt har imidlertid ingen grunn til å tro at det foreligger noen form for systemsvikt», la de til.

Nodland, som altså både er saksøker og jurist, mener det viktigste spørsmålet å få avklart fremover, er om retten godtar søksmålet som et gruppesøksmål. UiO har fått frist til å svare 2. juni.