Oslo-politiet tilbød Bhatti og familien privatfly fra Pakistan for å få ham til Norge

Etter at Arfan Bhatti ble etterlyst for medvirkning til terror, prøvde politiet å lokke ham hjem fra Pakistan. De tilbød ham og familien privatfly fra Lahore til Oslo.

Arfan Bhatti skal nå være i storbyen Lahore i Pakistan. Bildet av Bhatti ble tatt kort tid etter at han kom til Pakistan.

11. okt. 2022 18:13 Sist oppdatert nå nettopp

Det får Aftenposten opplyst fra pakistanske og norske kilder som kjenner saken og etterforskningen. Tilbudet skal ha kommet til Bhatti etter at Oslo-politiet etterlyste 45-åringen internasjonalt fredag 24. september. Han ble samtidig siktet for medvirkning til terror i Oslo etter masseskytingen i Oslo 25. juni.

Tilbudet skal ha kommet fra Oslo-politiet til Bhatti før han ble tatt av politiet i Pakistan. Han oppholdt seg på dette tidspunktet sammen med flere av sine barn ved familiens bosted i en landsby like utenfor Gujrat i Punjab-provinsen.

Politiadvokat Ingvild Myrold sier hun ikke vil kommentere opplysningene nå. Heller ikke Svein Holden, Bhattis forsvarer, vil kommentere opplysningene.

Ble pågrepet i Pakistan

Tre dager etter at han ble internasjonalt etterlyst, ble Bhatti anholdt av en anti-terrorenhet i pakistansk politi. Ifølge en sentralt plassert kilde i sikkerhetspolitiet skal pakistansk politi ha fulgt med på ham et par dager før de til slutt bestemte seg for å anholde ham og ta ham med seg.

Den norske selverklærte islamisten har nå sittet hos politiet i mer enn to uker. Han ble raskt flyttet fra Gujrat til storbyen Lahore. Han er fortsatt ikke formelt pågrepet, men anholdt av politiet som et ledd i etterforskningen, får Aftenposten opplyst.

Politiadvokat Ingvild Myrold beskriver samarbeidet med pakistansk politi som godt. Norsk politi har fortsatt ikke fått noen bekreftelse på at Arfan Bhatti er blitt anholdt eller pågrepet i Pakistan.

Bhatti benekter å ha noe som helst å gjøre med hendelsen i Oslo, ifølge hans forsvarer Svein Holden.

Politiet mener på sin side at Bhatti, på en eller annen måte, har hjulpet gjerningsmannen Zaniar Matapour da han gikk til angrep i Oslo sentrum i juni.

Matapour drepte to personer og skadet 21 utenfor de to pubene Per på hjørnet og London i Oslo sentrum. Han ble pågrepet av sivile kort tid etterpå.

Fakta Masseskytingen i Oslo Natt til lørdag 25. juni skjøt og drepte Zaniar Matapour to personer og skadet 21. Angrepet skjedde utenfor utestedene Pers på hjørnet og London pub. PST tror at skeive var målet for masseskytingen og vurderte tidlig skytingen som en ekstrem islamistisk terrorhandling. En av politiets hypoteser er at det var et angrep rettet mot homofile, 25. juni skulle den årlige Pride-paraden arrangeres. Fire personer er siktet i saken. I tillegg til Matapour er Arfan Bhatti og to andre menn siktet. Matapour er siktet for selve skytingen, mens de tre andre er siktet for å ha medvirket til angrepet. Vis mer

Elden: Tilbød seg å komme hjem

I sommer, før politiet hadde opprettet en siktelse mot Bhatti, var det John Christian Elden som var Bhattis forsvarer. Han sier til Aftenposten at de i hele sommer tilbød seg at Bhatti skulle komme hjem til Norge, dersom politiet hadde noen sak de ville avhøre ham i.

Ifølge Elden opplyste politiet at det ikke forelå noen sak på Bhatti i sommer. Dermed avbestilte han hjemturen som var planlagt i midten av juli og valgte å bli i Pakistan.

– Han sa seg villig til avhør når som helst og la igjen adressen sin og kontaktinformasjon på den norske ambassaden, sier Elden.

Politiadvokat Myrold sier at tidlig i etterforskningen hadde flere av personene som nå er siktet, status som vitne i saken.

– På et senere tidspunkt var det grunnlag for å sikte dem for medvirkning til terrorhandling, sier hun.

Arfan Bhatti demonstrerer utenfor den amerikanske ambassaden i protest mot videoen "Innocence of Muslims" 21. september 2012.

Norsk politi i Pakistan

Bhatti landet i Pakistan sammen med familien 8. juni. Planen var at han skulle reise tilbake i midten av juli, men han satt seg aldri på flyet tilbake til Norge. Da var han allerede i politiets søkelys etter terrorangrepet i Oslo sentrum.

Siden har politiet jobbet for å få Bhatti til å reise tilbake til Norge. Det har også vært ansatte fra politiet i Pakistan kort tid før han ble etterlyst internasjonalt.

– Det var for å få til et godt samarbeid der nede, sier Myrold.

– Har dere vært i kontakt med Arfan Bhatti på noen måte?

– Vi kan ikke gå nærmere inn i detaljer rundt arbeidet som pågår nå.

– Hva med de første dagene etter at han ble etterlyst internasjonalt?

– Vi har hatt en god dialog med hans forsvarer. Av hensyn til det som pågår, kan jeg ikke gå nærmere inn i hva den dialogen gikk inn på, svarer Myrold.

To personer ble drept og 21 skadet da en mann løsnet skudd i Rosenkrantz' gate i Oslo, natt til lørdag 25. juni. Hendelsen skjedde utenfor barene Per på hjørnet og London. Zaniar Matapour ble pågrepet og er siktet for skytingen.

Nekter å snakke med politiet

Totalt fire personer er så langt siktet i saken. Tre av dem er pågrepet. Så langt har ingen av de siktede forklart seg for politiet. En av de siktede, en mann i 40-årene, begynte å forklare seg, men valgte så å ikke snakke med politiet. Det sier politiadvokat Myrold.

Enn så lenge ønsker hun ikke å si noe om hva slags rolle politiet mener Bhatti og de to siktede mennene har hatt i forbindelse med skytingen. Det vi vet, er at politiet mener mannen i 40-årene skal ha vært med å planlegge selve angrepet. Det kommer frem av siktelsen mot mannen.