Norge gir åtte Leopard 2-stridsvogner til Ukraina

Norge gir Ukraina en stridsvognpakke med åtte Leopard 2-vogner og inntil fire pansrede støttekjøretøy, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram foran en Leopard 2A4NO. Nå skal fire stridsvogner av samme type sendes til Ukraina som en del av Norges militære bidrag til landet.

14.02.2023 18:19

Gram kunngjorde bidraget på Natos forsvarsministermøte i Brussel tirsdag.

– Vi vil bidra med instruktørene til stridsvognoperasjonen. Mange av disse er allerede på plass i Polen, og treningsmisjonen er i gang i dag, sier Gram til norske medier.

Gram sier stridsvognene kan være på plass innen kort tid.

– Vi gir også ammunisjon og noen reservedeler. I tillegg gir vi 250 millioner kroner til EUs europeiske forsvarsfond. Disse pengene skal øremerkes ammunisjon og reservedeler, sier Gram.

– Jeg mener dette er et betydelig bidrag, som også er balansert ut fra våre egne sikkerhetsbehov, legger han til.

Han sier stridsvognene kan være på plass i Ukraina om kort tid.

Norge har pr. i dag 36 stridsvogner av typen Leopard 2A4 i operativ tjeneste. Dette er landets hovedstridsvogner. Nylig ble det klart at regjeringen vil bestille 54 nye fra Tyskland.

Store og tidskritiske behov

Gram sier typen støttekjøretøy som doneres, vil være avhengig av hva det er behov for. Han nevner broleggingsvogner, bergingsvogner eller ingeniørvogner som eksempler.

Forsvarsministeren sier det hviler et stort alvor over forsamlingen når ministrene diskuterer donasjoner til Ukraina.

– Vi får en beskrivelse av situasjonen på bakken og striden som utvikler seg, samt om behovene Ukraina har i sin forsvarskamp, forteller Gram. Han beskriver behovene som «store og tidskritiske» og sier han er glad for at Norge kan stille opp.

Dialog

Beslutningen om å donere stridsvognpakken er tatt etter dialog med forsvarssjefen og andre europeiske land, skriver Forsvarsdepartementet i en pressemelding om det nye bidraget.

– Målet for norsk militær støtte til Ukraina er å sette landet i stand til å forsvare seg mot Russlands angrep og gjenvinne kontroll og myndighet i eget territorium. Landet har et akutt, omfattende og varig behov for internasjonal støtte. Norge har ytt og skal fortsette å yte betydelige bidrag til Ukraina i årene fremover, sier Gram i pressemeldingen.