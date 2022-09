Dette er de fire terrorsiktede etter Oslo-skytingen

Fire menn er siktet etter masseskytingen i Oslo. Alle er kjent av politiet fra tidligere. De er blant annet dømt for vold, trusler, automatvåpen og bruk av falske penger.

To menn ble drept under skytingen utenfor London Pub i Oslo-sentrum 25. juni.

Fire menn er nå siktet etter skytingen utenfor London pub 25. juni. Det er en relasjon mellom alle de fire, mener politiet.

Dette vet vi om de fire mennene:

Mann (35)

Mannen i 30-årene er siktet for medvirkning til skytingen i Oslo. Han erkjenner ikke å ha bidratt til hendelsen.

Søndag ble to menn pågrepet og siktet for medvirkning til skytingen. En av dem er en 35 år gammel mann fra Oslo. Han vokste opp på Grorud i Oslo og skal ha vært en del av Arfan Bhattis omgangskrets i flere år, får Aftenposten opplyst av en kilde som har kjennskap til mannens familie.

Han skal først ha vært en del av Bhattis kriminelle krets. Da Bhatti ble radikalisert, fulgte 35-åringen etter, opplyser kilden.

Mannen er domfelt flere ganger. Blant annet ble han i 2019 dømt for brudd på våpenloven. Det var etter at han i 2017 mottok og oppbevarte en maskinpistol og tre pistoler, med ammunisjon og magasiner. Han er også dømt for å ha brukt falske penger i 2010. Da ble han dømt sammen med flere personer som har tilknytning til Oslos kriminelle gjenger.

Mannen har drevet transport- og flyttebyrå i Oslo. I 2016 ble selskapet dømt i Asker og Bærum tingrett for å ha benyttet ulovlig arbeidskraft.

Han erkjenner ikke å ha medvirket til skytingen i Oslo, opplyser hans forsvarer, advokat Øyvind Bratlien.

Mann i 40-årene

Aftenposten er foreløpig ikke kjent med mannens identitet. Han ble arrestert søndag, siktet for medvirkning til terror i Oslo.

Politiet opplyser at mannen er i 40-årene. Han har advokat Victoria Holmen som forsvarer.

Hun skriver i en SMS at hennes klient stiller seg utenforstående til siktelsen. Hun kan ikke si noe mer på nåværende tidspunkt.

Arfan Bhatti

Her står Arfan Bhatti sammen med Bastian Vasquez, som senere dro til Syria og sluttet seg til terrororganisasjonen Den islamske stat, under en demonstrasjon foran USAs ambassade i Oslo.

Fredag opplyste Oslo-politiet at en mann i 40-årene, som politiet er kjent med fra tidligere, hadde blitt siktet for medvirkning til terror. Mannen var også etterlyst internasjonalt. Flere medier, blant annet Aftenposten, omtalte raskt at mannen i 40-årene er Arfan Qadeer Bhatti (45).

Bhatti er i flere år blitt omtalt som en av Norges mest kjente islamister. Han har en lang kriminell løpebane bak seg. Allerede som 13-åring ble han medlem av den kriminelle gjengen Young Guns.

Senere ble han kjent for skytingen mot den jødiske synagogen i Oslo og for å ha planlagt å sprenge den amerikanske og den israelske ambassaden. Han ble siktet for dette, men ble til slutt dømt i 2008 for medvirkning til skytingen mot synagogen, men ble frikjent for terrorplanlegging. Han er dømt flere ganger, blant annet for trusler, utpressing og vold.

I 2012 havnet han på ny i offentlighetens søkelys, da han ble tilknyttet den islamistiske gruppen Profetens Ummah. Han er blitt regnet som en sentral skikkelse i det radikale miljøet, men har selv nektet for å ha noen rolle i gruppen.

Bhatti reiste tidlig i juni til Pakistan, der har han oppholdt seg siden. Han var, ifølge sin tidligere forsvarer John Christian Elden, i avhør hos pakistansk politi i sommer. Elden har sagt at disse ble utført på vegne av norsk politi. Oslo-politiet har sagt at de ikke har noen opplysninger eller informasjon om dette.

Nå er det advokat Svein Holden som forsvarer Bhatti. Han har så langt ikke vært i kontakt med sin klient.

Zaniar Matapour

Zaniar Matapour fanget på overvåkingskamera noen timer før skytingen i Oslo.

Zaniar Matapour er siktet for å ha drept to og skadet 21 personer utenfor London Pub i Oslo.

Matapour i begynnelsen av 40-årene. Han ble født i Iran, og er nå norsk statsborger. Han kom til Norge som 12-åring. Han har hatt flere jobber, men har vært uføretrygdet siden 2013.

Han er tidligere dømt flere ganger. Den mest alvorlige dommen er for legemsbeskadigelse.

Han har siden 2015 vært i PSTs søkelys. Han har også vært en del av kretsen rundt Bhatti over flere år. Han ble senest i år stoppet i en bil sammen med Bhatti.

Matapour har over flere år levd med psykisk sykdom. I en dom fra 2016 heter det at han «åpenbart har hatt en del psykiske vansker».

Han ble pågrepet 25. juni. Han har siden nektet å forklare seg i avhør. Da politiet ba om å fortsatt holde ham i varetekt, kom tingretten frem til at det er sannsynlighetsovervekt for at han har begått skytingen for «å skape alvorlig frykt i en befolkning.»

John Christian Elden er Matapours forsvarer.