Tatt for promillekjøring to ganger samme kveld

En mann i 30-årene må trolig belage seg på å la bilen stå i lang tid, etter at han søndag kveld ble pågrepet mistenkt for promillekjøring to ganger.

Først meldte Sørøst politidistrikt at mannen ble tatt for promillekjøring i Sandefjord kl. 18:17. Prøver ble tatt og førerkortet beslaglagt.

Men mannen lot ikke bilen stå. Et par timer senere skriver politiet:

«Kl 2103 fikk vi ny melding om at samme mann hadde tatt seg inn i samme bil og kjørt av gårde. Han ble stanset av patrulje etter kort tid og på nytt mistenkt for promillekjøring. Nødvendige prøver tas og ny sak opprettes.»

Bilnøklene ble beslaglagt, men mannen hentet nye

Politiet beslagla mannens bilnøkler etter den første hendelsen. Det bekrefter operasjonsleder Marianne Mørch ved Sørøst politidistrikt overfor Aftenposten.

– Vi tok bilnøklene, så han må ha funnet et sett bilnøkler til. Men nå tror vi ikke han har flere nøkler, uttaler Mørch.

Operasjonslederen forteller at politiet har anledning til å beslaglegge bilnøkler ved vedvarende problem med kjøring i ruspåvirket kjøring. Men dette er foreløpig ikke vurdert i dette tilfellet. Mannen hadde førerkort ved første pågripelse. Mørch vet ikke om han har lignende forhold på rullebladet tilbake i tid.

– Vil det at han ble tatt to ganger for ruspåvirket kjøring samme dag bety en strengere straffereaksjon?

– Det er i hvert fall ikke noen formildende omstendighet, understreker Marianne Mørch.

Hendelsene skjedde sentralt i Sandefjord. Mannen skal søndag kveld fremstilles for blodprøve, men vil så trolig slippes av politiet.

Hjemreisen vil formodentlig skje til fots eller med taxi.