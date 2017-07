Han serverer mat til flomrammede: – Hele bygda står sammen og hjelper hverandre

– Bygda er et totalt kaos. Det ser ut som en krigssone. Det er fryktelig å se på, forteller Claus Hermansen.

Sammen med resten av innbyggerne i den lille bygda Utvik i Stryn kommune i Sogn og Fjordane våknet han opp til et område som ikke var til å kjenne igjen etter flommens herjinger.

Hermansen eier Kafé Sjøatunet i sentrum. Dette er blitt det naturlige samlingspunktet for nødetater, redningsmannskaper, lokalbefolkning og turister. Her får folk et varmt og tørt sted å være, samt mat og drikke.

– Vi ser til at alle får mat og forsøker å stable dem på bena, forteller Hermansen.

Les også: Ordfører: – Utvik vil reise seg igjen

Kafé Sjøatunet

Øystein Torheim

Samhold i krisen

Midt i flomkaoset i går annonserte han på kafeens Facebook-side at de ville servere middag til så mange som mulig. I morgentimene tirsdag kunne slitne redningsmannskaper og flomrammede få frokost med egg, pølser og ferskt brød. Og senere blir det grillede koteletter til middag.

Claus Hermansen kommer fra Danmark og har bodd i Utvik i halvannet år. Han forteller om et godt samhold i en bygd der alle kjenner alle. Nå står de sammen i krisen som har rammet dem.

– Dette er en fantastisk bygd. Man finner ikke make. Hele bygda stiller opp for hverandre. Nå skal vi gå i gang for å gjenoppbygge bygda igjen, sier han.

Meteorologisk institutt

Store skader og stengte veier

Den kraftige nedbøren førte til en voldsom vannføring i elvene rundt bygda. Flommen kom raskt, og både lokalbefolkning og turister ble isolert. Rundt 50 personer ble mandag ettermiddag evakuert med båt til nabobygden Innvik.

Tanja Selbervik Hage / NTB scanpix

Rundt 200 hus er uten strøm og vann som følge av det voldsomme tordenværet, nedbøren og den påfølgende flommen. 15–20 personer kunne ikke dra tilbake til hjemmene sine mandag kveld.

Situasjonen på veiene i de flomrammede områdene er fremdeles kritisk. Fylkesvei 60, som går sørover fra Utvik over Utvikfjellet, er stengt og vil være det på ubestemt tid. Det samme gjelder fylkesvei 725 mellom Utvik og Moldreim vestover i fjorden.

– Veien inn til Utvik er borte på begge sider, og nå arbeider vi med å få på plass en midlertidig bro mot Stryn. Monteringen av broen over Storelva starter onsdag, sier rådgiver i Statens vegvesen ved veiseksjon Fjordane, Kai Jonny Bugjerde til Bergens Tidende.

Vegvesenet håper å ha klar midlertidig bro mellom Utvik og Stryn torsdag.

Statens Vegvesen

– Det er snakk om store ødeleggelser. To broer er ødelagt, og store jordmasser er vasket vekk og må bygges opp igjen. Nå handler det først og fremst om å rydde opp og få på plass en veiforbindelse til Utvik, sier Bugjerde.