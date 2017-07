Vestlendingene så for seg en uke med sol og 20 grader, da de sjekket langtidsvarselet for noen dager siden. Men flere steder langs kysten fra Jæren til Trøndelag har de i stedet våknet opp til et grått teppe – ikke helt slik som langtidsvarselet.

– Tåke er en vanskelig materie, erkjenner meteorologene.

Havtåken har igjen, som så mange ganger før, ødelagt for planer om soling og badeliv. Det er bare to alternativer: Komme seg til fjells eller flykte fra tåken og kjøre innover landet.

– Vi merker det godt på besøket når det er tykk tåke i ytre strøk. Da rømmer folk og kommer inn til oss, forteller Berit Nerhus, en av driverne av Tafjord Camping.

Den ligger helt innerst på Sunnmøre – og som regel i et fullstendig tåkefritt område.

Meteorologisk institutt

Varmluft til havs – tilbake får vi tåke

Tåken oppstår ikke av seg selv. Værfenomenet er en samling av små vanndråper som svever i luften umiddelbart over bakken. Hvordan den dannes, har en høyst naturlig forklaring. Prinsippet er det samme som når man puster ut luft på en kald vinterdag. Den fuktige og varme luften blir blandet med kald luft og avkjølt.

Den såkalte havtåken – som har seget innover norskekysten de siste dagene – skapes etter at fralandsvind tar varm og fuktig luft med seg ut i havet. Der sørger kald sjø for at luften blir avkjølt. Kommer det deretter pålandsvind, er det ikke til å unngå. Da får kysten luftmassene i retur – som tåke.

– Dette kan kysten oppleve ganske ofte etter noen varme sommerdager, forteller statsmeteorolog Frode Hassel ved Meteorologisk institutt.

Innrømmer at tåken er vrien å varsle

I prinsippet er tåke det samme som en sky. Forskjellen er at tåken er i kontakten med jordoverflaten, og kan i noen ekstreme tilfeller redusere sikten ned til bare ti meter.

Men på tross av denne forklarlige dannelsen, må meteorologene bare innrømme: Tåken er vanskelig å varsle: Både når den kommer, hvor den slår til og hvor lenge den kommer til å ligge. Mer presist varsel enn «utrygt for tåke», er vanskelig å gi.

– Dette er en utfordrende værtype. Det er små trykkforskjeller om sommeren. Og selv om vi kan se tåkeskyene på satellittbilder, kan det ligge skyer over tåken som gjør varslingen mer komplisert, opplyser Hassel.

Arnfinn Mauren

Tåken forsvinner hvis ...

Tåken skaper sjelden mer enn irritasjon, men av og til blir den så tett at den fører til problemer for flytrafikken. Mens Gardermoen, siden 2015, har hatt et instrumentlandingssystem som tillater null sikt vertikalt, er situasjonen en annen for landets øvrige flyplasser.

– Sikkerhetskravene varierer fra flyplass til flyplass og fra fly til fly. På Flesland er det krav om 550 meter sikt ved landing og 400 meter sikt ved avgang, opplyser Avinors sikkerhetstjeneste ved Bergen lufthavn.

Solen klarer ofte å bryte opp tåken i løpet av dagen, men langt fra alle langs kysten er like heldige når tåken kommer. Tåkerammede kan gå i dagevis og spørre seg selv og meteorologene: Når forsvinner den? Men det er umulig å gi noe eksakt svar.

– Fralandsvind vil hjelpe, sier statsmeteorolog Frode Hassel.

Tåken bukker også under for kaldluft fra nord eller nedbør. Men det er en hake ved et slikt væromslag. Da forsvinner også sommeren.