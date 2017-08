Kun seks steder har hatt over 30 grader i sommer – alle ligger på Østlandet

Den 27. mai var årets varmeste dag. Hittil i sommer er det den eneste dagen det er blitt målt over 30 grader i Norge.

– Det er spesielt at det er målt så tidlig i sesongen som mai, men ikke vært over 30 grader siden, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt til Aftenposten.

Likevel sier han at det ikke er så unormalt som man kanskje skulle tro.

– Det skjer som regel noen ganger, men det er ikke veldig uvanlig at det ikke er over 30 grader. En plass mellom 25 og 30 grader er ganske vanlig, men det er bare unntaksvis det kommer over 30.

Varmest var det i Sigdal i Buskerud med 31,8 grader.

Følgende steder har det blitt meldt over 30 grader i sommer:

Kise i Ringsake r: 30,7 grader

r: 30,7 grader Gulsvik i Flå : 30,3 grader

: 30,3 grader Nedre Eggesdal i Sigdal : 31,8 grader

: 31,8 grader Flesberg : 30,4 grader

: 30,4 grader Kongsberg : 30,1 grader

: 30,1 grader Gjerstad: 30,5 grader

Kun seks steder har hatt over 30 grader hittil i sommer, og alle ligger på Østlandet, og ble målt 27. mai. Varmest i #Sigdal i Buskerud. pic.twitter.com/N6FWeuZ63r — Meteorologene (@Meteorologene) August 12, 2017

Vått

Vakthavende meteorolog oppsummerer sommeren i Norge slik:

– Generelt har Vestlandet vært unormalt vått. Det har stort sett vært greie temperaturer, men de helt store toppene mangler.

For mange har sommeren vært preget av regnbyger og uvær.

– Det som er mest iøynefallende med sommeren så langt, er at det har vært ganske mange regndager. Det har vært en ustabil sommer i det meste av landet.

Bjørge, Stein

Spesielt på Vestlandet har sommeren vært våtere enn vanlig. I Nedre Vats i Rogaland har det vært nedbør 70 av 72 så langt i sommer. Også Åkerneset i Møre og Romsdal har hatt 70 av 72 nedbørsdager.

Bergen ligger noe under med 59 av 72 dager med regn.

Oslo har hatt 50 dager med nedbør i sommer.

– Det vil jo ikke nødvendigvis si at det har vært regnvær, men at det har vært målbar nedbør disse dagene, sier vakthavende meteorolog.

Varmere enn normalt i Oslo

Til tross for få dager over 30 grader, har sommeren i Oslo vært varmere enn normalt. Spesielt juli var noe varmere enn normalt med en gjennomsnittstemperatur på 16,9 grader sett opp mot normalen på 16,4.

– Oslo har hatt en litt varmere sommer enn normalt, men den har også vært en del våtere enn normalt.

I juni hadde Oslo 90,7 mm nedbør mot normalen på 65 mm.

I juli hadde Oslo 98,2 mm nedbør mot normalen på 80,1 mm.

– August ser også våt ut med de siste dagenes byger, sier vakthavende meteorolog.