– Vi hadde akkurat satt garnet utenfor bryggen. Da vi kom i land, så hører jeg og ser et stort plask. Jeg skjønner etter hvert at det er en finne, men jeg koblet ikke at det kunne være en hai, forteller Jan-Tore Halvorsen, som fikk en ellevill fangst på hytteferien i Ervesund i Sveio, Hordaland.

Halvorsen (61) og sønnen Oskar Abel Valand Halvorsen (18) hadde håpet å få middagsfisk i garnet, men endte opp med noe langt større enn de hadde tenkt.