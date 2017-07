Leketøysgranat forårsaket evakuering av Drammen stasjon

To personer sitter i avhør etter at de onsdag satte fra seg en leketøysgranat på togstasjonen i Drammen. Politiet karakteriserer gjenstanden som onsdag ble funnet oppå et søppelspann inne på stasjonsområdet, som en granatkopi uten farlig innhold.

– Den endelige rapporten har ikke kommet, men ut ifra undersøkelsene som er gjort, ser dette ut som et helt ufarlig leketøy, sier politiadvokat Birgit Austad til NTB.

Austad understreker at selv om det så dramatisk ut, er det ingen grunn til å frykte noe mer. Politiet har ikke mistanke om at det var flere involvert i hendelsen enn de to som er pågrepet.

– Slik det nå ser ut, er det ikke noen grunn til bekymring i det hele tatt, sier Austad.

Evakuering

En politipatrulje oppdaget gjenstanden da de var på et annet oppdrag ved Drammen stasjon i 13.30-tiden onsdag. De rykket raskt ut til stasjonen med flere patruljer og evakuerte området. Også ambulanse og brannvesen kom til stedet.

All togtrafikk til og fra Drammen stasjon ble stanset i rundt tre timer onsdag ettermiddag. I tillegg til stasjonen ble også et større område på Strømsø torg evakuert.

– Alt vi hadde av mannskap, gikk med til dette, pluss bombegruppen fra Oslo som fjernet den falske granaten, sier Austad

Ifølge Drammens Tidende var etterligningen plassert på en søppelbøtte på perrongen.

Trussel

Det var etterforskning, tips fra publikum og overvåkningsbilder fra jernbanestasjonen som ledet politiet til de pågrepne.

De to, en mann i slutten av 30-årene og en kvinne i 40-årene, ble pågrepet og siktet like etter klokken 21 onsdag kveld. Austad betegner mannen som hovedpersonen. Han sitter fortsatt i avhør, og den endelige siktelsen er ikke klar.

– Vi mener det er en handling som var egnet til å framkalle alvorlig frykt, og at det sånn sett er en trussel, sier Austad og legger til at de to også kan vente seg et betydelig erstatningskrav.

– De to hadde tilhold i en leilighet i Drammens-distriktet før hendelsen. Begge er kjent for politiet fra før, opplyste politioverbetjent Bård Olav Fossan i Sør-Øst politidistrikt til NTB.