I dag ble det kjent at et lite barnehagebarn i Oslo er smittet med meslinger. Dette er en den mest alvorlige barnesykdommen, blant annet fordi man frykter ettersykdommer.

Det aktuelle barnet er innlagt på sykehus og på bedringens vei ifølge smittevernoverlege Tore W. Steen.

Bydelsoverlegen på Sagene sier nå:

– Barn som ikke har fått MMR-vaksinen og går i Margarinfabrikken barnehage, eller har vært på Sagene helsestasjon 5. og 6. februar, kan være utsatt for smitte. De bør derfor kontakte helsestasjonen i morgen.

– Hvis et barn allerede er smittet, hvorfor bør det likevel vaksineres?

– Meslinger er en så smittsom sykdom at dette er et viktig tiltak for å hindre at smittet sprer seg ellers. Vi vet ikke hvem eller hvor mange som er smittet, sier bydelsoverlege i Sagene, Barbro Monefeldt.

Sagene helsestasjon på Storo åpner dørene i morgen fra klokken 10 til 14 for disse barna og tilbyr dem vaksine.

Det samme gjelder uvaksinerte søsken og voksne.

Mange uvaksinerte barn i barnehagen

Margarinfabrikken barnehage, der det smittede barnet går, har 66 barn under 15 måneder, altså under aldersgrensen for vaksinering. Smittevernoverlegen utelukker derfor ikke at flere barn kan ha blitt smittet.

Ved meslinger i nærmiljøet kan første dose MMR-vaksine gis ned mot 9 måneders alder.

FHI opprettholder vaksineråd

7 av 10 ettåringer går i barnehage. De færreste er vaksinert mot meslinger, røde hunder og kustma når de begynner.

Overlege og spesialist i barnesykdommer ved Folkehelseinstituttet (FHI) Øystein Riise, sier de følger situasjonen nøye. De har likevel ikke planer om å endre anbefaling i barnevaksinasjonsprogrammet og flytte oppstart av vaksinen til et tidligere tidspunkt. Grunnen til dette er at beskyttelsen mot sykdommene er størst når vaksinen gis ved 15 måneder.

– Ved utbrudd vil kommuneoverlegen gi spesifikke råd til nærkontakter. Det kan da være aktuelt å gi vaksine eller immunglobulin til yngre barn, sier han.

Norge er blant de landene i Europa som har stanset spredning av meslinger. Dette skyldes høy vaksinasjonsdekning gjennom mange år. Dette gir oss flokkbeskyttelse. Likevel kan vi få noen tilfeller da smitten importeres fra land der sykdommen er vanlig.

Pågående utbrudd

– Hva er ditt råd til foreldre som er bekymret for barna under 15 måneder?

– Meslinger en sjelden sykdom i Norge på grunn av høy oppslutning om barnevaksinasjonsprogrammet. Smittevernoverlegen i kommunen vil følge opp personer som er blitt utsatt for smitte.

– Alle barn i Margarinfabrikken som er under 15 måneder, og andre uvaksinerte barn som var på helsestasjonen to dager, får nå tilbud om vaksine. Støtter FHI denne anbefalingen?

– Fremskyndet vaksinering er et tiltak som kan hindre at vi får flere syke under pågående utbrudd.

Norge er ikke alene om å anbefale MMR ved 15-månedersalderen:

Anbefalt tidspunkt for MMR:

Danmark 15 måneder

Sverige 18 måneder

Island 18 måneder

– Vi ser at det er store utbrudd av meslinger i mange land. Det er heldigvis ikke situasjonen i Norge. Vi har høy vaksinasjonsdekning, og det er det viktigste. Vi har dermed en god flokkbeskyttelse, sier Riise.