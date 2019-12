Frode Berg ville ikke møte E-tjenesten

I intervju med VG sier Frode Berg at han hadde opparbeidet et hat mot den norske E-tjenesten og at han ikke under noen omstendigheter ville treffe dem da han skulle bli utlevert fra russisk fangenskap etter to år.

– I siste møtet med folk fra ambassaden sa jeg: Én ting er helt klart. Når jeg kommer ut, vil jeg overhodet ikke se noen fra E-tjenesten eller Forsvaret. De må holde seg langt unna. Jeg ville ikke interneres på militært område, sier Berg.

Avisen forteller flere detaljer fra da Frode Berg, sammen med to litauere, ble byttet mot to spiondømte russere i Litauen og omsider kunne vende tilbake til Norge. På grensen var det ambassadør Karsten Klepsvik og ikke E-tjenesten som ventet. Dette skal ha skjedd til tross for at det var E-tjenesten som forberedte overleveringen sammen med sikkerhetstjenesten i Litauen. Utenriksdepartementet måtte insistere på at Berg var en fri mann med en gang han var løslatt og at han måtte møtes av folk han kunne stole på og kjente.

Selv om hverken statsminister Erna Solberg eller Forsvaret har bekreftet at Frode Berg jobbet på oppdrag fra myndighetene da han pågrepet i Russland, ville E-tjenesten ha kontroll på overleveringen.

– Når noen er dømt for spionasje i et annet land, er det internasjonal praksis at utveksling avtales mellom etterretnings- og sikkerhetstjenester uavhengig av hva som er realitetene. Frode Berg var dømt for spionasje i Russland, og det var på denne måten vi lyktes å få ham hjem, skriver kommunikasjonssjef Trude Måseide i Utenriksdepartementet til VG.