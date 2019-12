Mann erklært død etter å ha blitt hentet opp av sjøen i Oslo

Politiet skriver på Twitter at de pårørende ikke er varslet og at de derfor ikke vil gi noen opplysninger om den avdøde, annet enn at det er en mann.

Det skal ikke være fartøy involvert.

Politiet jobber nå med å sjekke foranledningen til at mannen havnet i vannet, og vil avhøre eventuelle vitner.

– Det er også en del videoovervåking i området, så vi vil forsøke å få tak i dette materialet, sier operasjonsleder Tor Grøttum.

Tor Stenersen

Operasjonsleder sier til Aftenposten at det var forbipasserende som oppdaget mannen i vannet like utenfor Astrup Fearnley-museet. Politiet fikk melding 18.31. Nødetatene kom raskt til stedet.

Mannen, som lå bare få meter fra land, ble tatt om bord i en politibåt. Livreddende førstehjelp ble startet, men livet hans sto ikke til å redde.