Mann i 20-årene pågrepet for terrorforbund. Varetektsfengslet for fire uker.

Mannen fra Telemark ble pågrepet i forbindelse med jobb torsdag, det opplyser mannens forsvarer, advokat Knut-Ole Bakke Hansen til Aftenposten. Mannen i 20-årene ble pågrepet av PST med bistand fra politiet.

– Han kjenner seg ikke igjen i siktelsen og erkjenner ikke straffskyld, sa Bakke Hansen før fengslingsmøtet fredag.

Bakke ønsker videre ikke å gi opplysninger om saken eller mannen som er pågrepet.

Mannen ble fredag varetektsfengslet for fire uker med brev- og besøksforbud. Fengslingsmøtet i Oslo tingrett gikk bak lukkede dører.

Holder kortene tett til brystet

Den pågrepne, som tidligere er dømt til samfunnsstraff i 34 timer for oppbevaring av narkotika, er siktet for terrorforbund. Det innebærer at en eller flere personer planlegger eller forbereder en terrorhandling. Strafferammen for dette er fengsel i inntil ti år.

Etter fengslingsmøtet holdt politiadvokat Bjørn Thune fra PST kortene tett til brystet.

– Hva mener dere denne mannen har gjort?

– Av hensyn til etterforskningen kan jeg ikke gå i detalj rundt det nå. Det er ikke mye jeg kan si, annet enn at PST har pågrepet og siktet en mann i 20-årene fra østlandsområdet for terrorforbund, svarer Thune.

Av hensyn til etterforskningen ønsker Thune ikke å svare på spørsmål om det er flere involverte eller om de har flere mistenkte. Han bekrefter derimot at det ikke er flere siktede i saken akkurat nå.

– Hvordan kom dere på sporet av denne mannen?

– Det er detaljer i etterforskningen jeg ikke kan gå inn på akkurat nå. PST mener det er skjellig grunn til å mistenke han for et terrorforbund.

Avviser sammenheng med moskéangrep

På spørsmål om hvor langt den siktede mannen i 20-årene hadde kommet i planleggingen, svarer Thune følgende:

– Jeg kan ikke si noe mer detaljert om akkurat det. Det jeg kan si, er at dette er en frittstående etterforskning som PST står bak. Denne saken har ingen sammenheng med de tidligere hendelsene i Oslo politidistrikt.

Politiadvokaten ønsker ikke å kommentere hvor den siktede ble pågrepet, men sier at det gikk «rolig for seg».

– Knytter dere mannen til noe spesielt miljø?

– Det er et så detaljert spørsmål, og så tidlig i etterforskningen må vi holde kortene tett til brystet, svarer Thune.