Det hang ballonger i takhjørnene. Men de syv mennene og kvinnene fra Veterinærinstituttet som møtte pressen fredag ettermiddag hadde ingenting å feire og var svært alvorlige.

Norske hunder blir syke, de aller mest uheldige av dem dør, det skjer raskt, og fellestrekkene er diaré av den blodige typen, blodig innhold i tynntarmen og akutt skade på slimhinnen i tynntarmen.

– At friske, flotte, norske hunder dør så fort, selvsagt er det alvorlig. Det er en veldig spesiell situasjon som jeg ikke har vært med på før, sier beredskaps- og sikkerhetsdirektør Jorun Jarp.

Bakgrunn: Advarer hundeeiere i Oslo-området om dødelig sykdom

Monica Stromdahl

Hjemmesiden brøt sammen

Hundeeierne er selvsagt bekymret. Instituttets hjemmeside har vanligvis 1000–2000 besøk i døgnet. Torsdag knelte den, 78.000 var innom for få vite mer om hundesykdommen ingen ennå vet hva skyldes.

For selv om det jobbes på spreng, er det veldig lite som kan bekreftes, og like lite som kan avfeies. Er det hundeforet? De vet ikke. Er sykdommen smittsom? Vet ikke. Kan den smitte mennesker? Ingenting tyder på det, men den kan heller ikke avkreftes. Og da Aftenposten spør om å få komme inn til Veterinærinstituttets nabo Veterinærhøgskolen, som tar seg av flere syke hunder, er svaret: Vi må si nei på grunn av smittevernet.

De to heteste sporene er bakterier med så kompliserte navn at mikrobiolog Bjarne Bergsjø må lese det første navnet opp tre ganger før det sitter: Clostridium perfringens.

Den uforklarlige hundesykdommen: – Noen titalls hunder er syke i hele landet nå

Monica Strømdahl

– Den andre har et litt vanskeligere navn, varsler han før han forteller om Providencia alcalifaciens. De to bakteriesortene er samlet i små røde og blå plastbokser på instituttets laboratorium, og de ble funnet hos samtlige av de syv døde hundene som er obdusert i Oslo de siste dagene.

Gjennom helgen er det ventet flere døde hunder inn til instituttet. Obduksjonen av dem starter klokken 7 mandag morgen.

– Vi jobber på spreng. Men bakteriene må vokse. Analysene må få gå sin gang. Dette bildet er så komplekst. Ta for eksempel dette med fôr. Spørreundersøkelsene våre hos hundeeiere med syke hunder viser ingen entydige spor å gå etter. Jeg håper vi kan komme med flere svar over helgen, sier Jorun Jarp, vel vitende om at hundeeiere tørster etter svar: Er det noe hunden vår ikke skal spise eller drikke? Er det steder den ikke skal gå?

– Vi står ikke på bar bakke, men vi må legge stein på stein, svarer Jarp da hun blir spurt rett ut. Nordiske kolleger står i kø for å hjelpe til med mysteriet.

Følg rådene

Rådene fra Veterinærinstituttet er ikke så mange, men enkle: Ha kontroll på hunden din. Ikke gå på steder hvor mange hunder er samlet. Ha den i bånd. Norsk Kennel Klub tar rådene svært alvorlig: Klubben har avlyst alle arrangement denne helgen.

Monica Stromdahl

Noen har åpnet et vindu i det lille rommet. Utenfor bjeffer en hund. I parken Idioten et steinkast unna er Jørgen Ringstrøm ute og lufter hunden til samboeren sin. Rømme, en to år gammel engelsk cocker spaniel, løper rundt i gresset, lykkelig uvitende om alvoret, de døde hundene og alt arbeidet som legges ned for å få svar noen meter unna.

– Det er færre hunder her enn vanlig. Jeg vil tro at flere holder seg inne, sier Ringstrøm og koser litt med Rømme.

– Vi er ikke bekymret, men vi lurer jo på hva dette er. Vi unngår hundeparkene og tar våre forholdsregler, sier han.

Privat

Verre ånde enn normalt

En av hundene som får pleie på Veterinærhøgskolen er den 11 år gamle irske setteren Choco. Da eieren Kyrre Clausen kom ned på kjøkkenet fredag morgen, lå det fire pøler på gulvet med blod i. Han visste ikke om det var avføring eller oppkast, men etter å ha lest om den mystiske hundesykdommen de siste dagene, bestemte han seg for å ta Choco med seg til veterinæren umiddelbart.

Han merket ikke noe spesielt i forkant, annet enn at han torsdag kveld følte at ånden til hunden var enda verre enn normalt. At han ville mye ut er heller ikke uvanlig i løpetiden.

– Vi har holdt oss på de vanlige områdene, fra Midtstuen opp mot Frognerseteren i Marka, eller i Ytre Enebakk hvor jeg jobber. Det er ikke noe utover normalen, sier Clausen.

Hadde han ikke lest om sykdommen i avisen, ville han heller ikke tatt med seg hunden til veterinæren. Hundene kaster opp innimellom.

– Jeg ville bare tenkt at han hadde spist noe han ikke tåler. Det var på grunn av medieoppslagene at vi tok affære, sier Clausen, som fredag kveld fikk beskjed om at Choco har det bra, men at han har hatt flere runder med blodig diaré. Hunden har fått intravenøs væskebehandling, det er tatt blodprøver av ham og veterinæren vurderer antibiotika om han ikke blir bedre.

Men forhåpentlig får han komme hjem lørdag.