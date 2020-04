Er det greit å være med venner hjem fra skolen? Regjeringen svarte barna.

Det gjorde også barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Hvorfor er det trygt for de yngste barna og ikke de eldre å begynne på skolen igjen? Det var et av spørsmålene norske barn stilte til regjeringen onsdag.

Det er andre gang det ble holdt en egen pressekonferanse for barn om koronaviruset og tiltakene for å stoppe det.

Trenger at alle hjelper til

Før spørsmålene ble lest opp, startet statsministeren med å fortelle om sin egen påskeferie. Hun takket alle som har hatt hjemmeskole og hjulpet til.

– Ingen, ikke engang statsministeren eller for eksempel kongen, klarer å passe på hele landet samtidig. Derfor trenger vi at alle, også dere, hjelper til slik at vi gjør det riktige, som å vaske hendene, nyse i armkroken og holde avstand. Og like viktig – at vi tar vare på hverandre i denne rare tiden, sa Erna Solberg.

Kunnskapsminister Guri Melby minnet om at selv om skolene åpner igjen 27. april, blir ikke alt som før med én gang:

– Det er ikke sånn at alle kan komme tilbake samtidig. Hele Norge har jo nesten vært helt stengt de siste ukene. Nå skal vi åpne litt etter litt, og vi må passe på at det ikke gjør at viruset sprer seg, sa hun.

Eirin Larsen / SMK

Hvorfor får små barn starte først?

Mange barn hadde sendt inn spørsmål som ble lest opp på pressekonferansen.

Den første som fikk svar, var Arya (8) fra Molde. Hun spurte statsministeren om hvor mange år det tar før covid-19 er helt borte.

– Det er litt vanskelig å svare på, for vi vet ikke om det noen gang blir helt borte. Men det kan være at det ikke blir så farlig lenger, sa statsministeren. Hun sa også at det er veldig viktig å lage en vaksine og medisiner mot sykdommen.

Emilie (9) lurte på: Hvorfor er det trygt for små barn å gå på skole og barnehage når store barn må være hjemme?

– Det er trygt for alle barn. Grunnen til at de minste skal starte først, er at det ikke skal bli så mange barn på skolen samtidig. Og når vi skulle velge om det var de yngste eller de eldste, så har vi funnet ut at det er de yngste som trenger det mest, sa Guri Melby.

En ungdomsskoleelev hadde skrevet inn og sa at denne aldersgruppen følte seg glemt.

– Vi er mange som er lei og trenger å komme tilbake til skolen, skrev jenta.

Melby forsikret om at regjeringen ikke hadde glemt ungdommene, men understreket at det er viktig at regjeringen er trygge i det de gjør og ikke ønsker at det skal være for mange på skolene samtidig. Målet er fortsatt at alle elever skal være tilbake på skolene før sommerferien.

Straffekonk er lov

Ervin (9) hadde sendt inn dette spørsmålet: Jeg lurer på om man kan spille straffekonk i fotball hvis keeper har med ball. Får han da lov til å bruke hendene hvis de andre bruker føttene, holder to meters avstand, og vi er færre enn fem personer?

– Ja det kan du! Jeg er imponert over hvor godt du har lest reglene, svarte barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. Han la til at det ikke er lurt å spytte i hanskene, og at man ikke bør bruke hendene for å hente ballen hvis den går utenfor banen.

Får vi bli med hjem til venner etter skolen? lurte Benedikte på.

– Ja, det kan du. Men da er det viktig å huske på å holde avstand og helst være ute. Da kan det ikke være flere enn fem venner sammen. Men hvis dere skal være inne, så har vi anbefalt maks én til to lekekamerater gjennom hele perioden. Og det gjelder uansett hvor gammel du er. Og så er det veldig viktig å huske på å vaske hendene, sa Kjell Ingolf Ropstad.