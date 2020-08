Skolestart med 1 meters avstand og foreldreforbud i klasserommet

Årets førsteklassinger vet hva både koronavirus og antibac er når de går i gang med sitt første skoleår.

Seksåringene gikk på rekke og rad inn til klasserommene sine. Tilbake på fotballbanen sto foreldrene. Stein Bjørge

17. aug. 2020 11:14 Sist oppdatert nå nettopp

Langs gule og røde kjegler på fotballbanen ved Trosterud skole står foreldre og spente seksåringer med 1 meters avstand. Noen klarer nesten ikke å holde seg i ro, andre holder litt ekstra hardt fast i hånden til mamma eller pappa. Nå har de nettopp fått vite om de skal gå i a, b eller c, og de skal opp til klasserommene sine.

– Dette er klasse 1 c, kunngjør rektor Heidi Byom Nilssen i en mikrofon så alle foreldre som står igjen på fotballbanen, hører det.

I år får ikke foreldrene bli med inn. Dette er av smittevernhensyn.

Rektor ved Trosterud skole, Heidi Byom Nilssen, syntes det var litt uvant å stå på en lydkasse over elevene og rope opp navnene i mikrofon. Stein Bjørge

– Jeg tror de fleste skoler har gode planer for å lage en god skolestart, men mange må være forberedt på at den blir litt annerledes, uttalte kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) til NTB før skolestart mandag.

– Trygt å sende ungene på skolen

Nye smittevernregler førte til ulike endringer for skolestarterne i år. Det er for eksempel begrenset hvor mange i familien som får overvære den store dagen. Og den tradisjonelle håndhilsingen på rektor blir også droppet.

– Jeg tror ikke disse elevene vil huske skolestart som noe rart, dette var deres skolestart, sier rektor ved Trosterud skole, Heidi Byom Nilssen.

fullscreen next Inn i det ukjente. De ferske elevene i klasse 1 c ved Trosterud skole marsjerer helt alene inn i klasserommet. Foreldrene må stå igjen ute på fotballbanen. 1 av 3 Stein Bjørge

Det er såkalt gult lys som gjelder for skolene nå. Det innebærer følgende.

Ingen syke skal møte på skolen.

God hygiene.

Kontaktreduserende tiltak. (Se faktaboks)

Fakta Kontaktreduserende tiltak på gult nivå På både barne- og ungdomstrinnet innebærer kontaktreduserende tiltak dette: Unngå fysisk kontakt mellom personer.

Unngå trengsel og store samlinger.

Hele skoleklasser regnes som kohorter.

Ansatte kan veksle mellom kohorter. På barneskolen innebærer kontaktreduserende tiltak i tillegg at: Det skal være trinnvise kohorter på SFO eller AKS.

Hver kohort skal ha et eget område i skolegården. På ungdomsskolen innebærer kontaktreduserende tiltak i tillegg at: Man skal tilstrebe avstand mellom elever og ansatte så langt det er mulig.

Holde avstand i pauser/friminutt. Kilde: FHI Vis mer

– Jeg vet ikke hvor plassen min er, sier en jente og ser spørrende opp på assistentlæreren, Aneta Pashkaj, før hun går opp trappen med joggesko som blinker.

Hun blir forsikret om at det er en plass til henne.

– Her står navnet mitt, roper Synnøve entusiastisk når hun kommer til garderoben og ser at hun har fått tildelt en plass. Foreldrene hennes vil ikke at hun skal ha etternavnet på trykk, men de har samtykket til både intervju og bilde.

Synnøve og Ulrik syntes det var fint å starte på skolen. Stein Bjørge

Wangu Wamwere og de andre elevene i klasse 1 C fikk tildelt hver sin mappe på første skoledag. Stein Bjørge

Inne i klasserommet står pultene i små grupper på fire og fire. Og på hver enkelt pult står det et navn. 1-metersregelen som gjaldt på fotballbanen, gjelder ikke lenger i klasserommet.

– Det er trygt å sende ungene på skolen, men det betyr ikke at ingen kommer til å bli smittet, for vi har smitte i samfunnet, sa statsminister Erna Solberg under en tale til elevene ved Lakkegata skole mandag, skriver NTB.

– Jeg vet alt om skolen

I entusiasmen over egen garderobe og pult har de små elevene snart glemt at foreldrene ikke fikk bli med inn. Nå har de fått tildelt hver sin linjerte bok med blanke ark inni. Den skal hete solboken og alle får tegne en sol for å lime på boken.

– Jeg tegnet briller på solen. Det er solbriller, sier Ulrik Svensen og ler.

Han kjenner flere som går på skolen, men han vet ikke så mye om hva de gjør her.

«Rekk opp hånden når dere vil si noe» var noe av det første seksåringene lærte på sin første skoledag. Ulrik Svensen gjør som læreren sier. Stein Bjørge

– Jeg vet alt om skolen, forteller Synnøve. Storesøsteren hennes går på skolen.

– Når det er friminutt må vi ha på gule vester.

– Hvorfor må dere det?

– Sånn at vi ikke skal gå oss bort, sier hun.

«Det dumme koronaviruset»

Smittevernregler førte mandag til ulike endringer for skolestarterne. Det er begrenset hvor mange i familien som får overvære den store dagen. Tradisjonell håndhilsing på rektor blir også droppet i år.

Kontaktlærer Vibeke Rein Riise, må ta seg i det så hun ikke tar eller klemmer på førsteklassingene, sier hun om skolestart med smittevernsregler. Stein Bjørge

– Har dere hørt om koronaviruset, spør kontaktlærer Vibeke Rein Riise idet hun introduserer den siste eleven i klassen: Lese-Løven – en myk, liten bamseløve som også skal gå i klassen.

– Men ingen får lov til å ta på den på grunn av det dumme koronaviruset, sier hun.

Alle elevene nikker eller svarer ja da hun spør om de har hørt om viruset. Antibac har de også hørt om. De store flaskene med hånddesinfeksjon står ved siden av esker med viskelær og nyspissede blyanter.

