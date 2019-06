EOS-utvalget avslår Regjeringsadvokatens ønske om spionundersøkelser

Ølen Betong gikk i februar til sak mot staten fordi norske medarbeidere i Russland skal ha blitt forsøkt vervet som spioner av norsk etterretning. Selskapet mener de har tapt 150 millioner kroner.

I mai ba regjeringsadvokat Fredrik Sejersted Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) om å undersøke de påståtte vervingsforsøkene før en eventuell rettssak, skriver NRK.

EOS-utvalget mener det er bare et samlet storting som kan pålegge utvalget å gjøre undersøkelser, noe verken departementene eller de hemmelige tjenestene kan gjøre. Ønsket har derfor blitt avslått, melder kanalen.

Sejersted mener de hemmelige tjenestene ikke har opptrådt uaktsomt eller kritikkverdig. Han sier han bare er opptatt av å få saken belyst best mulig.

– Vi synes det er beklagelig at undersøkelsene i EOS-utvalget ikke ble ferdigstilt etter at man antakelig hadde kommet ganske langt. Men vi tar utvalgets svar til etterretning og konsentrerer oss nå videre om rettssaken, sier han.

De to som hevder seg vervet av norsk etterretning, klaget saken selv inn for EOS-utvalget. Utvalget hadde da gjort undersøkelser i saken, men de to trakk klagen fordi de ønsket fortgang i rettssaken.

Saksøkernes advokat Per M. Ristvedt har tidligere sagt til NRK at Sejersted forsøker å trenere en eventuell rettssak, noe regjeringsadvokaten har avvist.