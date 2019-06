VG: Fant savnede Anne-Elisabeths mobiltelefon i huset

Selv om det er over et halvt år siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem på Lørenskog, så bekrefter politiet nå overfor VG at de har hatt kontroll kvinnens mobiltelefon på den hele tiden. Den ble funnet kort tid etter at hun forsvant.

– Mobiltelefonen betraktes som et potensielt bevis. Dette gjelder selve telefonen, men også innholdet. Det er derfor gjort ulike undersøkelser knyttet opp til telefonen, uten at vi ønsker å gå i ytterligere detaljer om hvilke type undersøkelser eller hvilke funn som eventuelt er gjort, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt til VG.

Avisen skriver videre at mobilen ble funnet på et sted som beskrives som et naturlig sted å legge fra seg en mobil. Det skal heller ikke være funnet spor i umiddelbar nærhet som tyder på tegn til kamp.

VG skriver også at politiet i ukene etter at kvinnen forsvant holdt mobilen hennes «åpen» og overvåket innkommende trafikk. I enkelte tilfeller skal politiet også ha tatt kontakt med personer som ringte til 69-åringens mobil. Selv om VG har kjent til funnet av mobilen i lengre tid, skal politiet innstendig ha oppfordret til å ikke omtale det av hensyn til den pågående etterforskningen.

– Politiet har på ulike stadier i en etterforskning behov for å holde informasjon som kan skade etterforskningen tilbake fra offentligheten. I dette tilfelle dreier det seg om et potensielt bevis funnet på åstedet. Begge disse momentene er bakgrunnen for politiets vurdering, sier Brøske til VG.