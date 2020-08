Leteaksjon etter kvinne i Gjesdal kommune

Politi og frivillige har i natt lett etter en savnet kvinne i 40-årene i det populære turområdet ved Månafossen i Gjesdal i Rogaland.

NTB

Nå nettopp

– Hun har ikke kommet hjem etter at hun var på tur på dagen lørdag. Hun ble meldt savnet lørdag kveld, sier operasjonsleder Helen Rigg Ims i Sørvest politidistrikt til NTB.

Operasjonslederen forteller at det trolig var mange i det populære turområdet lørdag, på grunn av det fine været.

På Twitter skriver politiet at kvinnen gikk med fjellbukse, mørkeblå Adidas-jakke, en sort tursekk og kamera. Hun kan ha skadd seg i et fall og mobilen kan ha gått tom for strøm. Søket vil fortsette utover søndag, nå også med helikopter.

