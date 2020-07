Halverte matsvinnet under buffetforbudet. Nå kommer frokostbuffeten tilbake.

Selvråderetten på frokostbuffeten hersker igjen. Det fører til langt mer matsvinn.

Jelena Lindenova-Lavrova (38) rydder bort etter frokostgjestene på Thon Hotel Storo. Christian Breidlid

Ved flere av hotellene til Thon har de sett en halvering av matsvinn under koronakrisen. Dette skyldes det nasjonale buffetforbud, mener mat- og drikke-sjef ved Thon Hotels, Arne Marcus Berg.

Selvråderetten på frokostbuffeten hersker igjen. Det fører til langt mer matsvinn. Forbudet ble opphevet 13. juli og fra og med tirsdag vil gjester ved Thons hoteller atter kunne fråtse ved frokostbuffeen.

– Vi ble positivt overrasket over at buffetene fikk åpne igjen. Vi var innstilt på at forbudet ville vare lenger, men så lenge avstandsregelen om én meter gjelder, kommer vi til å ha et litt begrenset utvalg, sier Berg.

Frem til nå har gjestene ved Thon bestilt sin mat direkte hos kokken eller ved bordet.

Kjøkkensjef Frode André Devig (39) veier dagens svinn: 3,2 kilo fra 123 gjester ble kastet. Det er langt mindre enn når det var vanlig buffet. Nå har de «pekebuffet» og da overforsyner gjester seg ikke like mye. Christian Breidlid

– Markant nedgang

I flere år har Thon ført statistikk over matsvinn. I hotellbransjen regner man antall gram matsvinn per gjest. Dette inkluderer mat gjesten ikke spiser opp på tallerkenen, samt overskuddsmat fra buffet som kastet. Ved Thon hotell i Ski er matsvinnet blitt redusert med 66 prosent i år, målt opp mot tall fra i fjor.

Ved første kvartal 2020 ble det kastet 48 gram per gjest, mot 142 gram per gjest for samme kvartal i 2019.

– Det har vært en markant nedgang. Matsvinnet gikk ned når vi kunne legge mat på tallerkenen for gjestene, sier Berg.

Aftenposten har vært i kontakt med hotellkjedene Scandic og Nordic Choice Hotels. Også de bekrefter en stor nedgang i matsvinn for samme periode, uten at de kan vise til konkrete tall.

Stengte hoteller og permitteringer har fått konsekvenser for innrapportering av matsvinn, også hos Thon, som ikke har fullstendige tall for kjeden.

Mat- og drikke-sjef ved Thon hotell, Arne Marius Berg. Thon Hotell

Forpliktet til å kaste mindre

– Det er særlig frukt og grønt, bakervarer og blandingsretter det kastes mye av, noe som vi også ser i dagligvare og hjemme hos forbrukerne, forteller kommunikasjonssjef i Matvett, Anne Marie Schrøder.

Samtlige av de store hotellkjedene har forpliktet seg til å kaste mindre mat gjennom prosjektet Kuttmatsvinn2020, som selskapet Matvett er prosjektleder for.

Siden 2017 har over 2000 serveringssteder knyttet seg til kampanjen. Målet er å kutte matsvinn med 20 prosent innen 2020 hos deltagende serveringssteder.

– 34 prosent av deltagende hoteller har allerede oppnådd målsettingen om 20 prosent reduksjon av matsvinnet i 2019, forteller kommunikasjonssjef i Matvett, Anne Marie Schrøder. Matvett

Kartlegging og plukkanalyser gjennomført på utvalgte hoteller og kantiner for Matvett viser at to tredjedeler av matsvinnet stammer fra buffetene og gjestenes tallerkener.

– Fjerning eller en betydelig innstramming av innholdet på buffeten og hvordan den presenteres kan bidra til stor matsvinnreduksjon, sier Schrøder.

I en tilsvarende undersøkelse utført ved et hotell i Florida, ble det avdekket at nesten halvparten av maten som ble satt frem, ble kastet, skriver The New York Times.

I en rapport fra det amerikanske analyseselskapet, Rethink Food Waste, konkluderer de med at nesten 40 prosent av all mat som kastes kommer fra serveringsnæringer, som for eksempel hoteller.

Fakta Regler for buffet Fra og med 13. juli er det ikke lenger forbud mot servering av mat fra buffet. Det vil si at det er lov til å servere både frokost, lunsj og middag som buffet. Buffetservering forutsetter at det utøves godt smittevern. FHI anbefaler en reduksjon av antall felles kontaktpunkter. Det må ikke oppstå trengsel foran buffeten og gjester må holde en meter avstand. Kilde: NHO Reiseliv Matvett eies blant andre av NHO Mat og Drikke, NHO Reiseliv og Dagligvareleverandørenes forening. Vis mer

Vil ikke kutte ut buffet

Hotellbuffeten ser ut til å forbli en hellig ku. Hverken Scandic, Choice eller Thon ønsker å kutte den ut.

Geir Økland, kommunikasjonssjef hos Nordic Choice Hotels, forteller at de allerede har gjeninnført buffeten hos dem.

– Hotellfrokost, lunsjbuffet og konferansebuffet er noe gjestene gleder seg mest til når de besøker hotell, meddeler han Aftenposten.

Økland påpeker at det allerede er innført mindre tallerkener på buffetene, og at matsvinnet da gikk ned hos dem. I fremtiden vil de finne bedre måter å servere buffet på for å holde matsvinnet nede.

Direktør for mat og drikke i Scandic, Morten Malting, forteller at Scandic vil jobbe målrettet med å finne løsninger for å redusere matsvinn, selv om de vil beholde buffeten.

Baconet får bli

Inntil videre vil buffeten hos Thons hoteller være preget av smittetiltak. Enkelte pålegg er kuttet ut, appelsinjuicepressen er satt på lager, og noe varmmat er midlertidig redusert: Men ikke baconet, garanterer mat- og drikke-sjef Arne Marcus Berg.

Med opptil 600 gjester som skal forsynes fra samme frokostbuffet, med samme gripebestikk, må slike tiltak innføres.

– Vi arbeider kontinuerlig med å redusere matsvinn og vil hele tiden utvikle vårt mattilbud. Vi må ha mindre utvalg for å begrense antall berøringspunkter, forklarer Berg.

Han ser ikke bort fra at de vil tilpasse frokosttilbudet på sikt, for å redusere matsvinnet, men da i kombinasjon med flere à la carte retter som man kan bestille direkte hos kokken.