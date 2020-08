Nye tall: Stor økning i antall smittede på én uke

I uke 31 ble det rapportert 199 nye tilfeller korona-smitte. I uke 32 var antallet 357.

Statsminister Erna Solberg hører på mens Line Vold fra Folkehelseinstituttet la frem de nyeste smittetallene på regjeringens pressekonferanse onsdag. Jan Tomas Espedal

12. aug. 2020 14:23 Sist oppdatert nå nettopp

Det viser ukesrapporten for uke 32 fra Folkehelseinstituttet (FHI), som ble offentliggjort onsdag ettermiddag.

For de to siste ukene samlet er 10,4 personer registrert smittet pr. 100.000 innbyggere. Til sammenlikning er grensen for når andre land blir «røde» på 20 pr. 100.000.

«Etter flere uker med stabilt lave tall har det de siste tre ukene vært en økning i antall meldte tilfeller», skriver FHI.

Forrige uke (uke 32) var antall meldte tilfeller på nivå med uke 16 og 17 i vår. For første gang siden i vår øker dermed smitten i befolkningen. Men FHI advarer mot å lese for mye inn i tallene foreløpig:

«Det er for tidlig å konkludere med om de siste ukers økning i utbrudd er begynnelsen på en stigende trend», skriver FHI.

Flest i Viken og Oslo

I totalt 58 norske kommuner er meldt om nye tilfeller i løpet av uke 32.

Det er flest nye smittede i Viken med 143 tilfeller. I Oslo er det 116 nye tilfeller, og Oslo har en smitterate på over 20 pr. 100.000.

Hovedstaden er dermed over grensen for «røde» land og «røde» fylker i Sverige og Danmark.

For landet som helhet er smitten i dag 5,4 per 100.000 innbyggere.

Det er mest ny smitte i aldersgruppen 20–39 år.

Én av seks smittet i utlandet

I uke 31 og 32 er totalt 82 personer registrert som smittet i utlandet. Det utgjør i underkant av én av seks.

26 av disse hadde vært i land som på innreisetidspunktet var «grønne», altså unntatt karantene ved innreise til Norge. De resterende 56 hadde vært i land som utløste karantene.

– Økningen har flere årsaker. Det ene er utbruddet på MS Roald Amundsen, som nå er under kontroll. Det andre er import fra utlandet og det tredje er unge personer smittet på private arrangementer, ss avdelingsdirektør Line Vold fra FHI på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

