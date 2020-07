Nye reiseråd: Nordmenn må i karantene om de lander fra Spania etter midnatt

To nye land regnes nå som «røde». Samtidig kan nordmenn dra til syv svenske fylker uten å måtte gå i karantene.

Dette er forandringene som trer i kraft midnatt, natt til lørdag 25. juli:

Spania blir nå regnet som «rødt».

Syv svenske fylker blir nå regnet som «grønne». Det er Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Örebro, Östergötland og Värmland.

Ungarn regnes nå som «grønt».

Andorra blir nå regnet som «rødt».

Legger FHIs råd til grunn

Folkehelseinstituttet har satt en grense på 20 smittede pr. 100.000 innbyggere i løpet av de siste to ukene for at et land skal regnes som «grønt». Myndighetene har sagt at de vil gjøre en helhetsvurdering.

Aftenposten har gått gjennom smittesituasjonen i de svenske fylkene:

Det er nå strengt tatt kun Värmland, Kalmar og Blekinge som tilfredsstiller kriteriene den norske regjeringen har lagt til grunn etter anbefalinger fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Imidlertid har regjeringens helhetsvurdering siste ord.

Her er det oppdaterte kartet:

Nakstad: Midnatt er den endelige fristen

På pressekonferansen spør Aftenposten om hva som vil skje hvis de to flyene fra Spania som lander like før midnatt fredag blir noen minutter forsinket:

– Det er satt et tidspunkt. Så kan man diskutere om det kunne vært et annet klokkeslett. Men det vil alltid være en bil, buss eller ferge som vil komme i en slik situasjon, så et sted må grensen gå, sier Espen Rostrup Nakstad, assisterende direktør i Helsedirektoratet.

De som kommer hjem fra Spania etter midnatt natt til lørdag, må i ti dagers karantene ettersom Spania skifter farge.

Passasjerene på et SAS-fly fra Alicante som etter planen lander på Gardermoen ti minutter over midnatt natt til lørdag, må dermed i karantene om ikke flyet ankommer før rutetid.

SAS har sagt at de til og med vil øke farten på flyet fra Alicante for å rekke fristen, ifølge TV 2.

Til Aftenposten sier presseansvarlig Charlotte Holmbergh Jacobsson i Norwegian at de ikke har planlagt forandringer i rutene.

– Men vi følger situasjonen nøye. Det er viktig at de reisende følger med på utviklingen og er forberedt på at reiserestriksjonene kan forandres, sier Jacobsson.

Helsedepartementet opplyser overfor Aftenposten at det ikke er aktuelt nå å vurdere regioner hver for seg utenfor Norden.

I Spania var det onsdag formiddag fire regioner som lå over den norske smittegrensen. Alle ligger på rekke og rad nordøst i landet.

Smitteutbrudd i disse regionene presser de nasjonale tallene opp over grensen.

