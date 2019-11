Manshaus forklarer seg trolig for første gang for åpne dører i dag

Retten skal ta stilling til om Manshaus skal fengsles for fire nye uker, eller løslates slik han selv ønsker. Dette er de fjerde fengslingsmøtet for Manshaus. De tre andre møtene har gått for lukkede dører.

22-åringen er siktet for å ha drept sin 17 år gamle stesøster, som var adoptert fra Kina, og for angrepet mot en moské i Bærum i august.

Politiet er nå i hovedsak ferdig med gjennomgangen av elektroniske spor i saken, skriver Dagbladet.

– Det har ikke kommet frem spor i det undersøkte databeslaget som tilsier at han har hatt medhjelpere eller støttespillere, sier påtalejurist Hilde Strand.

Fakta: Terrorsaken Lørdag 10. august tok Philip Manshaus seg inn i Al-Noor Islamic Centre i Bærum. I den forbindelse ble det løsnet flere skudd. Han ble stanset av Mohammed Rafiq (65) og Mohammed Iqbal (75). Manshaus ble pågrepet av politiet i moskeen. Da politiet senere samme kveld undersøkte boligen til den siktede, fant de hans 17 år gamle stesøster død. Manshaus er siktet for begge forholdene.

Varsler at han har en kommentar

Mens det tidligere har vært lukkede dører under rettsmøtet, får pressen mandag ventelig adgang til å være til stede under rettsforhandlingene.

Manshaus har på forhånd, via sin forsvarer Unni Fries, varslet at han vil komme med en kommentar om hvorfor han ikke erkjenner straffskyld for forholdene han er siktet for.

Politiet har bedt om at varetektsfengslingen forlenges med ytterligere fire uker, begrunnet i gjentagelsesfare.

Denne gang har ikke politiet bedt om restriksjoner i form av brev- og besøksforbud, medieforbud og isolasjon, skriver NTB.

