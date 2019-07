Større problem med Facebook, Instagram og WhatsApp

- Vi er klar over at flere brukere akkurat nå har problemer med å laste opp bilder, videoer og andre filer på våre apper. Vi jobber med å få alt tilbake til normalen så raskt som mulig, sier Lukasz Lindell i Facebook til Aftenbladet.

Det er i hovedsak lastingen av bilder som ikke fungerer på Facebook og Instagram. Enkelte opplever også at nyhetsstrømmen ikke viser eller at de ikke får logget seg inn. Problemene oppsto like før klokka 15.00 onsdag, og er foreløpig ikke fikset.

Whatsapp er ikke en like stor aktør i Norge, men også her er problemene store onsdag ettermiddag, der mange brukere rapporterer at de verken får sendt eller mottatt meldinger.

Problemene er tilsynelatende størst lengre sør i Europa og på østkysten i USA, men også her i Skandinavia har problemet økt de siste timene, ifølge overvåkingsverktøyet Downdetector. Lukasz Lindell er kommunikasjonsmedarbeider for Facebook i de nordiske landene, og understreker at selskapet jobber for å løse problemet.

Facebook eier både Instagram og Whatsapp, men har foreløpig ikke kommet med en begrunnelse på hvorfor problemene oppstår.

Aftenbladet har også sjekket med sine følgere på sosiale medier, og svært mange får ikke lastet bildene på Aftenbladets post på Facebook. Her kan du også sjekke om det fungerer med din konto.

Saken oppdateres.