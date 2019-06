Oslo kommune bruker nærmere én million kroner på å kjøpe klimaskryt fra influensere

Ifølge en avtale Nettavisen har fått tilgang til, skal det totalt brukes 998.000 kroner på oppdraget.

Mesteparten av pengene går til youtuberen Herman Dahl (17). Blant annet får han 253.000 kroner for å produsere seks videoer og 243.000 kroner for å produsere 12 Instagram-innlegg og 36 Instagram-stories.

Flere av innleggene er allerede publisert. Samtidig har Herman Dahl en rekke reisevlogger ute på sin youtubekanal hvor han blant annet samarbeider med reiseselskapet EF.

– Unge er en viktig målgruppe å nå frem til, og siden denne gruppen ikke så lett nås gjennom tradisjonelle medier eller Facebook, har Miljøhovedstadsåret inngått en avtale med youtuberen Herman Dahl, skriver kommunikasjonsrådgiver Kristin Stormo i Miljøhovedstadens sekretariat en e-post.

Tre influensere bidrar i kampanje

Marit Hommedal / NTB scanpix

I tillegg til Dahl skal tre andre influensere bidra i kampanjen, deriblant tidligere realitydeltager Martine Lunde.

– Konseptet handler om at youtuberen Herman Dahl skal bli grønn, og med seg på veien får han med seg tre bidragsytere som skal hjelpe hverandre i å bli grønnere, sier Lunde.

Hun får 80.000 kroner for en gjesteopptreden på Youtube og fire Instagram-innlegg. Avtalen med Dahl er tidligere omtalt av Kampanje.

Klimaetaten brukte 30 millioner på PR-råd

Berit Roald / NTB scanpix

Nettavisen har tidligere skrevet at Klimaetaten i Oslo og Miljøhovedstadssekretariatet har brukt i underkant av 30 millioner kroner på å kjøpe inn PR-tjenester over en periode på rundt tre år.

Direktør for Oslos klimaetat Heidi Sørensen, har administrert avtalen som involverer en tidligere partikollega fra SV, Silje Tveitdal. De to bekrefter at de er venner, og har jobbet sammen i en årrekke.

Ifølge Klimaetaten har omtrent seks millioner kroner gått til Tveitdals selskap som leverte klimaråd til kommunen.

Heidi Sørensen var ikke tiltrådt som klimadirektør i Oslo da den opprinnelige avtalen med pr-byrået ble inngått i 2015. Men i løpet av de tre påfølgende årene vokste summen klimaetaten brukte, og var i 2018 kommet opp i 30 millioner kroner.

Nå har Klimaetaten stoppet avtalen og lyst ut en ny avtale, ifølge Nettavisen.