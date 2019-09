Skiftelokomotiv sporet av på Bryn stasjon i Oslo

Pressekontakt Dag Svinsås i Bane Nor sier hendelsen ikke er dramatisk, utover at sporet er sperret.

– Toget står på bakken. Vi har folk der som jobber med å fjerne det, sier Svinsås til NTB.

Avsporingen skjedde rundt klokka 9.15 onsdag formiddag. Svinsås sier det vil ta noe tid å rydde sporet.

At sporet er sperret, skaper problemer for lokaltoget mellom Asker og Lillestrøm. Vy opplyser at strekningen mellom Alna og Oslo S er stengt for trafikk og at det settes opp busspendel.

– Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen, melder Vy på sine nettsider.