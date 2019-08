Mandag ettermiddag ble en våt affære for dem som ikke hadde kledd seg for det plutselige regn- og tordenværet som traff hovedstaden.

Meteorologisk institutt har registrert i overkant av 2300 lynnedslag i Oslo og Akershus det siste døgnet. Tar man med områdene lenger nord på Østlandet, blir tallet 3400.

På målestasjonen Trasop i Oslo ble det registrert 25 millimeter regn på én time.

– Det er ikke uvanlig at vi får ettermiddager med såpass mye lyn og torden, men det er ikke hver gang det går over bebodde områder slik det gjorde i går. Da blir det flere som opplever lynet, sier vakthavende statsmeteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk institutt.

Lurer du på hvor det lyner og hvor mye? Det siste døgnet er det registrert omlag 3500 lyn i #SørNorge, du kan følge med selv i sanntid på https://t.co/HcbXquqgFD pic.twitter.com/meO7QYd28j — Meteorologene (@Meteorologene) August 20, 2019

Meteorologen forteller at det bare er å belage seg på nok en ettermiddag med regn, lyn og toden.

– I dag har vi litt de samme utslagene i modellene. Vi har en ustabil værtype som betyr at vi får dannelse av regnbyger på ettermiddagen. Det er stor sannsynlighet for hagl og torden på sen ettermiddag og tidlig kveld, sier meteorologen.

Det er vanskelig å slå fast akkurat hvor regn- og tordenværet vil treffe, men hele østlandsområdet får ustabilt vær. Også i Trøndelag, indre strøk av Nordland og enkelte steder på Finnmarksvidden kan det bli torden.

Borgen, Ørn / NTB scanpix

Typisk sensommervær

Et hurtig skifte fra blå himmel til kraftige regn og buldrende torden, er ikke uvanlig på denne tiden av året.

– På sensommeren er havet rundt oss blitt varmet opp, og der ligger det mye energi. Når vi får kjøligere luft som møter denne varmen, blir været ustabilt. Varmen i havet bidrar til energi til disse bygene. Samtidig kan sol på land bidrar til å tilføre energi, det er derfor vi får disse bygene på ettermiddagen og tidlig kveld, sier Granerød.

Usikkert vær

Er du en av dem som hadde håpet på noen siste dager med varmt sommervær, har meteorologen nedslående nyheter.

– Det ser ikke ut som vi får det, så vi må nok vente i det lengste og se om det kommer etter hvert, sier Granerød.

Onsdag blir imidlertid en fin dag i Sør-Norge med mye sol, men regnbygene henger igjen først på dagen i Vest- og Sør-Norge. Lenger nord blir det en mer ustabil og skiftende værtype.

Torsdag er regnet tilbake i Sør-Norge.

– Det kommer et lavtrykk fra sørvest med tilhørende frontsystem i løpet av torsdagen, som gjør at det ser dårlig ut for fredagen, sier meteorologen.

Lenger nord fortsetter det skiftende været torsdag og fredag med perioder med sol og en og annen regnbyge.