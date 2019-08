Oslo SV vil at elsparkesyklene skal bli en del av Ruter

– Hvem som helst kan ikke starte en bussrute i Oslo uten tillatelser. Det samme bør gjelde for elsparkesyklene, sier leder Sunniva Holmås Eidsvoll i Oslo SV til Aftenposten.

Hun mener det vil bli enklere å kombinere kollektivtilbudet i byen.

Oslo kommune har tolket regelverket som at de ikke har noen hjemmel til å stoppe utplasseringen av disse. Men torsdag fortalte byråd Lan Marie Berg (MDG) for miljø og samferdsel at de vurderer om det er aktuelt å innføre lokale reguleringer. Det kommer etter at Trondheim kommune tirsdag vedtok et forbud mot utleie av elsparkesykler uten tillatelse fra kommunen.

Anbudsrunde

Eidsvoll mener Ruter-forslaget enten kan gjennomføres med en anbudsrunde med inngåelse av avtale med private aktører, eller innkjøp av egne elsparkesykler gjennom kommunale selskaper som Sporveien eller Ruter.

– Prisen for dette gjenstår å se, men det mo jo betales, absolutt. Det skal ikke være gratis. Om man tar vurderingen om man skal gå eller ta kollektivtransport, så skal det lønne seg å gå, sier Eidsvoll til Aftenposten.

Én million turer

Totalt har seks aktører drift i Oslo nå: Circ, Tier, Zvipp, Ryde, Lime og Voi. Sistnevnte var først ute, og etablerte seg i hovedstaden i mars.

Siden da har det ifølge Dagsavisen blitt gjennomført nesten én millioner turer, og rundt 300.000 personer har lastet ned appen.

– At vi nesten nærmer oss en million turer i en by der dette er noe helt nytt, er fantastisk, sier toppsjef Fredrik Hjelm i Voi til avisa.

Tall Dagsavisen har hentet inn fra Oslo universitetssykehus viser at det var registrert 337 elsykkel-relaterte skader ifra april til juli. I juni var det hele 149 skader, noe som utgjør 4,8 skader per døgn.

– Vi som industri, sammen med byen, har fortsatt mye å gjøre for å bedre sikkerheten, sier Hjelm.