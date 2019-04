Mange mistet lappen i årets påsketrafikk

Kø, kø og mer kø. Det bruker å være fasiten andre påskedag på norske veier. Er været spesielt godt, står trafikken fra påskefjellet nesten stille til midnatt.

Sånn har det ikke vært i år. Litt trådt gikk det dog første påskedag. Da ble det meldt om treg trafikk både inn mot Bergen, ned mot Oslo fra Tynset og over Hønefoss.

Andre påskedag, derimot, har det vært overraskende lite trafikk på veiene. Politiet melder imidlertid at det er overraskende at så mange blir tatt for å kjøre for fort:

– Tallet er begredelig. Skulle ikke tro folk kunne unngå å få med seg at vi har kontroller i påsken. Dette er jo nesten annonsert på Facebook, aviser, radio, og like sikkert som kvikk lunsj og påskehare så har man UP til stede i påsken, sier politibetjent Arne Kloster Kvidbergskår til Fædrelandsvennen.

Totalt ble 34 bilførere tatt i denne kontrollen, og høyeste hastighet ble målt til 101 kilometer i timen i 70-sonen.

#Vigeland, kl 1904: UP har gjennomført fartskontroll på E39 Fardalsbakken. Det er beslaglagt 14 førerkort på stedet, høyeste hastighet er målt til 142 km/t i 80 km/t sone. I tillegg blir 15 bilførere anmeldt for hastighetsoverskridelser. 10 FF er utstedt på stedet. — Politiet i Agder (@politiagder) April 22, 2019

Også ved Fardalsbakken var det kontroll. Der ble beslaglagt 14 førerkort på stedet, høyeste hastighet ble målt til 142 km/t i 80-sone. 15 bilførere ble anmeldt for hastighetsoverskridelser. Ti forenklede forelegg ble utstedt på stedet.

– Vi kunne bare glemme å skrive ut forenklede forelegg. Men når det er sagt viser kontrollen at det store flertallet kjører pent. For i fjor ble det utstedt 162 forenklede forelegg for mindre fartsovertredelser, sier UP-sjef Øystein Krogstad til Fædrelandsvennen.

Her gikk det også fort i svingene ...

Slik har det også vært ved Øvre Eiker, E6 Dovre, Rogne, Kvikne, Gvarv, Taraldsrud...

Høyeste hastighet ble målt til 129 kilometer i timen i en 80-sone. Det skjedde på E6 ved Taraldrud, melder Øst politidistrikt på Twitter.

#E6 #Taraldrud UP stanset bil for hastighetsovertredelse. Målt til 129 km/t i 80-sone. Beslag av førerkort. — Politiet i Øst (@politietost) April 22, 2019

I Hallingdal har det ikke vært meldt om lange køer, til tross for påskerekord i fjellene. Hallingdølen registrerte i palmehelgen over 70.000 mobiltelefoner i fjellene i dalen, noe som er nesten like mange som i vinterferieukene, men altså ingen bilkø når alle disse skulle ned fra fjellet.

Minst 110 forenklede forelegg

En samling Twitter-meldinger fra de ulike politidistriktene mandag kveld, viser at minst 110 sjåfører har fått forenklede forelegg på grunn av for høy fart andre påskedag.

#Gulsvik #RV7 Utrykningspolitiet har avholdt hastighetskontroll. Resultat: 29 forenklede forelegg for hastighet. Høyeste målte hastighet var 112 km/t i 80 sone. — Politiet i Sør-Øst (@politietsorost) April 22, 2019

#ØvreEiker #Darbu Utrykningspolitiet har avholdt hastighetskontroll på Fiskum. Resultat: 20 forenklede forelegg for hastighet og to førerkortbeslag. En anmeldelse for kjøring uten gyldig førerkort. Høyeste målte hastighet er 99 km/t i 60 sone. — Politiet i Sør-Øst (@politietsorost) April 22, 2019

E6 Dovre, UP har utført fartskontroll i 60 km sone, utstedt 20 forenklet forelegg, samt beslaglagt 2 førerkort, høyeste hastighet 86 km/t. — Politiet i Innlandet (@politiinnlandet) April 22, 2019

RV25 v/Ulvåa, Bergeberget, utført fartskontroll i 80 km sone, utstedt 2 forenklet forelegg, høyeste hastighet 97 km/t. — Politiet i Innlandet (@politiinnlandet) April 22, 2019

Helikopter overvåket rolig trafikk

Oslo politidistrikt har vært oppe i luften for å overvåke påsketrafikken, men hadde lite å melde.

#Oslo pd: Et politihelikopter har nettopp overvåket veitrafikken i området E6 Jessheim, Elverum, videre til Lillehammer og deretter mot Oslo. Så langt er trafikken uvanlig moderat, og det er meget bra flyt. Det er heller ikke meldt om spesielle hendelser knyttet til veitrafikken — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) April 22, 2019

Fjellet har vært fullt av folk også i Gudbrandsdalen og Lillehammer-traktene, men hjemreisen har vært så jevnt fordelt at politiet melder om smertefri påsketrafikk.

– Fra vårt ståsted ved operasjonssentralen på Hamar har påsketrafikken i år gått smertefritt. I dag har det ikke vært køer og heller ingen trafikkulykker relatert til påsketrafikken. I går var det enkelte meldinger om vinglete kjøring og litt kø, men det ble ikke opprettet noen saker, sier operasjonsleder Per Solberg.

Han anser heller ikke overtredelsene i sitt distrikt som spesielt alvorlige.

FV51, ROGNE, UP avholdt trafikkontroll i 60 km sone, utstedt 29 forenklet forelegg for fart, høyeste hastighet, 81 km/t, utstedt 2 forenklet forelegg for bruk av mobiltelefon. — Politiet i Innlandet (@politiinnlandet) April 22, 2019

RV3 KVIKNE, UP avholdt fartskontroll i 80 km sone, utstedt 14 forenklet forelegg, høyeste hastighet 109 km/t. — Politiet i Innlandet (@politiinnlandet) April 22, 2019

#Gvarv 17:06

UP har hatt laserkontroll på Rv. 36 i Gvarv. Det ble skrevet 17 forenklede forelegg og 2 anmeldelser for fartsovertredelser. Høyeste hastighet var 106 km/t i 70-sone, noe som ga førerkortbeslag. Den andre anmeldelsen med førerkortbeslag skyldtes prikkbelastning. — Politiet i Sør-Øst (@politietsorost) April 22, 2019

#Sørfold: UP har avholdt laserkontroll på Straumen i 80-sona. 1FF på 92 km/t. — Politiet i Nordland (@politinordland) April 22, 2019