Omkom etter fallulykke i Drammen

Det skriver politiet i Sør-Øst på Twitter klokken 12.30.

Mannen var en del av et lite turfølge da han falt ned i juvet. Årsaken er ennå ukjent.

– Hendelsesforløpet og årsaken til ulykken er uklart, opplyser operasjonsleder Arild Alfheim i Sørøst politidistrikt til Aftenposten.

Han forteller at turfølget er tatt inn til vitneavhør, og at åstedet blir gransket for å finne ut mer om omstendighetene rundt ulykken.

– Det er ingenting som tilsier at dette er noe annet enn en ulykke, forteller Alfheim. Mannen skal ha falt 50 −60 meter ned i juvet. Pårørende er varslet.

Kjøsterudjuvet ved Åssiden i Drammen er 1.300 meter langt med opptil 50 meter høye vegger. Juvet er en mye brukt turløype i området.

– Det er en populær turløype, men har ingen restriksjoner eller sikringer før man kommer til toppen. Det skal imidlertid være trygt for turgåere å ferdes der, opplyser Alfheim.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 11.19 mandag formiddag.