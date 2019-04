Overvåkerne druknet i data fra mobiltelefonene. Nå legges et av verdens største spionprogram ned.

Hvem ringer til hvem. Hvor og når ringer de hverandre. Og hvor befinner de seg når de snakker sammen på mobiltelefon.

I årevis ble trafikkdata fra telefonselskapene fra flere milliarder av samtaler lagret i all hemmelighet i databasene til den amerikanske etterretningsorganisasjonen NSA.

Den storstilte innsamlingen av metadata fra alle telefonselskapene i USA foregikk i det skjulte fra terrorangrepet mot World Trade Center 11. september 2001 frem til 2013 da Edward Snowdens lekkasje avslørte praksisen.

Nå har den amerikanske etterretningsorganisasjonen NSA bestemt seg for å stoppe det omfattende masselagringen av metadata fra alle telefonsamtaler, ifølge avisen Wall Street Journal.

Det ble rett og slett for mye data, for komplisert og altfor kostbart. Dessuten er ikke telefonsamtaler og SMS-er lenger like viktig for etterretningsorganisasjonene som for eksempel internett og sosiale medier.

Og det er usikkert om det har avslørt en eneste terrorist.

Samler alle metadata fra mobilene

Etter terrorangrepet mot World Trade Center innførte Bush-administrasjonen en praksis hvor Foreign Intelligence Surveillance Act-domstolene (FISA) i all hemmelighet påla telefonselskapene å gi NSA metadata hver eneste dag.

Metadata inneholder ikke informasjon om selve innholdet i samtalene eller SMS-ene, men brukes til å kartlegge nettverk og finne personer som kan ha kontakt med terrorgrupper.

Snowden-avsløringene i avisen Guardian av hvordan enorme mengder telefondata ble utlevert til NSA, førte til at den amerikanske kongressen skjerpet inn reglene.

Programmet var av avgjørende betydning for beskytte samfunnet mot terrorangrep, sa NSA.

Nye regler fra 2015 førte til at metadataene skulle lagres hos teleselskapene, ikke hos NSA. I stedet måtte NSA be en domstol om å få utlevert spesifiserte telefonlogger for terrormistenkte personer de ville overvåke.

Etter at loven ble endret, fikk NSA utlevert tilsammen 680 millioner telefonlogger i 2016 og 2017.

Noe gikk imidlertid galt.

Stengt programmet i all stillhet

Som følge av det NSA betegnet som «teknisk svikt», utleverte flere teleselskaper store mengder telefondata til NSA som de ikke hadde lov til, blant annet av personer som ikke var omfattet av domstolsavgjørelsene.

Ifølge New York Times førte dette til at NSA måtte slette flere hundre millioner telefonlogger.

– De logistiske og juridiske byrdene ved å beholde det er større enn etterretningsverdien, skriver Wall Street Journal og viser til anonyme etterretningskilder.

– Vi er i en prosess hvor vi vurderer dette nå, sier NSA-direktør general Paul Nakasone sier til CBS.

De siste månedene har programmet for lagring av metadata fra telefonsamtalene rett og slett ikke vært i bruk, ifølge en sikkerhetsrådgiver for republikanerne i Kongressen.

– NSA har i det stille stengt ned systemet som analyserer loggene, sier sikkerhetsrådgiveren til republikanernes leder i Representantenes hus, Luke Murry i podkasten Lawfare Blogg.

Debatt om ny, norsk overvåkingslov

Også den norske etterretningstjenesten har i dag lov til å samle inn store mengder metadata.

Et lovforslag fra forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) gir Etterretningstjenesten fullmakt til omfattende lagring av metadata over data- og telefontrafikk over landegrensen.

Forslaget har møtt oppsiktsvekkende hard kritikk fra flere hold, blant annet Politiets sikkerhetstjeneste og Stortingets EOS-utvalg.

– Det er vanskelig å se hvor Etterretningstjenestens handlingsrom faktisk slutter, skrev riksadvokat Tor-Aksel Busch.

Et av motargumentene har vært at man legger opp til å samle altfor mye data, og at kostnadene blir svært høye i forhold til etterretningsverdien.

– Som å skyte spurv med kanoner, mente organisasjonen Tekna.

Trump avgjør

Det blir opp til Det hvite hus og president Donald Trump å avgjøre om NSAs metadata-program for telefonsamtaler blir avsluttet.

Fredag gikk Trump kraftig ut mot at FISA-domstolen ga FBI tillatelse til å overvåke telefonen til hans valgkamprådgiver Peter Cage.

Begrunnelsen for å overvåke Cage var at Mueller-etterforskerne mistenkte ham for å samarbeide med russiske myndigheter.

– Det er en større skandale en Watergate, sa Trump til TV-kanalen med Fox, hvor han betegnet Mueller-etterforskningen som et kuppforsøk.