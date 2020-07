Tre kritisk skadet etter frontkollisjon

To biler har frontkollidert ved riksvei 7 ved Krødsherad i Viken.

11. juli 2020 18:30 Sist oppdatert nå nettopp

Klokken 16.37 kom meldingen om en frontkollisjon på riksvei 7, to kilometer nord for Ørgenvikatunnelen i Krødsherad kommune. Fire personer er fløyet til Ullevål sykehus, og tre av dem er kritisk skadet.

– Det er to voksne og et barn som betegnes som kritisk skadet og er fløyet til Ullevål. Et barn til ble med luftambulansen, sier operasjonsleder Marianne Mørch til VG klokken 18.30.

Seks personer var involvert i ulykken. De to siste er fløyet til Ringerike og Drammen sykehus.

– Flere vitner har sagt at den ene bilen har kommet over i motgående kjørefelt. Ulykken vil bli etterforsket, sier Mørch til VG.

Riksvei 7 var stengt i en periode, men veien er nå åpnet for trafikk igjen.

