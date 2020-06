Bjørndaldrapet: Tiltalte hevder han var utilregnelig

Det er satt av åtte dager til rettssaken, som startet i Oslo tingrett mandag.

Tiltaltes forsvarer, advokat Mette Yvonne Larsen, opplyser til NTB at hennes klient erkjenner de faktiske forhold.

Det var 6. februar i fjor at politiet tok seg inn i en leilighet på Bjørndal etter en bekymringsmelding fra arbeidsgiveren til Ramilem Kamal (42).

I leiligheten fant de henne død. Senere samme kveld ble tiltalte pågrepet på en buss i Ski utenfor Oslo.

Gjentatte knivstikk

Ifølge tiltalen ble Kamal knivstukket gjentatte ganger i halsen og på overkroppen. Hun døde av forblødning og av skader på luftrøret.

De sakkyndige har konkludert med at mannen var tilregnelig, men Larsen sa til NRK i februar at hun i retten vil prosedere for utilregnelighet.

– Han er fortsatt psykotisk etter et år, og han går på sterke antipsykotiske medisiner. Jeg jobber med saken for å underbygge at de sakkyndige har tatt feil, sa advokaten da.

Stjal og pantsatte smykker

Mannen er også tiltalt for å ha stjålet og pantsatt fem ringer, et smykke og mobiltelefonen til drapsofferet.

– Det er holdepunkter som tyder på at penger kan ha vært årsaken. Vi vet at tiltalte lånte penger av henne ved tidligere anledninger, sier aktor, statsadvokat Cecilie Schløsser Møller til NRK.