Dykker fikk livreddende førstehjelp etter ulykke ved oppdrettsanlegg i Trøndelag

– Vi er ikke på stedet ennå. Brannvesenet er der og forteller at dykkeren puster selv, har vondt i hodet og kaster opp. Akkurat nå sies det at luftambulansen har landet og har tatt over. Innsatsleder er på vei til stedet, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt Viola Elverum til VG.

Politiet meldte om ulykken klokken 19 fredag kveld. Da ble det gitt livreddende førstehjelp.

Erik Willassen ved Hovedredningssentralen sier at mannen trolig blir fraktet til sykehus ganske raskt.

Ifølge politiet skal dykkerulykken ha skjedd i forbindelse med arbeid på et oppdrettsanlegg. Arbeidstilsynet er varslet.