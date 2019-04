Det skulle være en enkel kikkhulloperasjon i skulderen. Et lite hull foran, et lite hull bak for å fikse et avrevet muskelfeste.

Feberen kom da Bjørn Platou (52) dro hjem.

– Jeg hadde så høy feber at jeg ikke ante hvor jeg var eller hva jeg gjorde, sier han stille.

Han endte i isolat på sykehuset i seks uker, måtte reopereres tre ganger, og fikk et dårlig fungerende tarmsystem på grunn av langvarig behandling med antibiotika. Infeksjonen ble utløst av MRSA (gule stafylokokker).

Sjansen er 50 prosent for at han smittet seg selv ved at han hadde bakteriene på huden.

Historien ble avgjørende for at Platou ble opptatt av multiresistente bakterier. At det var akkurat han som sto i fare for å måtte amputere skulderen og en arm, kan du og jeg komme til å stå i takknemlighetsgjeld for.

Sier ifra om feil og mangler

Aftenposten har i flere saker skrevet om den mystiske soppsykdommen Candida auris som sprer seg fra sykehus og sykehjem over verden.

To tilfeller av Candida auris er allerede påvist i Norge.

Et av problemene med multiresistente mikrober er rengjøring av rommene i etterkant av et sykdomsutbrudd. Det er avgjørende å utrydde alle rester, ellers vil gjærsopp og bakterier etablere seg på nytt.

Platou ønsket å ta i bruk allerede kjent teknologi hvor roboter desinfiserer vanskelige overflater. Men han ville kombinere det med en funksjon, hvor de som bruker roboten kan få vite om problemer underveis. Er ventilasjonen skrudd på i rommet, vil ikke desinfeksjonen være effektiv. Temperatur og luftfuktighet er også utslagsgivende for at alle bakterier eller sopper skal kunne utryddes. Løsningen var et simkort og å få roboten på nett. Bokstavelig talt.

Roboten Decon-X ble utviklet på Lysaker, produseres på Hønefoss og ble til med støtte fra norsk Forskningsråd og kontinuerlig testing hos Nofima og støtte fra Norway Health Tech.

Vanskelig å bli kvitt

Over hele verden frykter helsepersonell multiresistente mikrober, fordi det ikke bare er pasienter som blir syke. Sopp og bakterier har også lett for å feste seg på alle overflater inne på pasientrommet. Gjærsoppen Candida auris har vist seg særdeles vanskelige å bli kvitt. Enkelte ganger må både gulv og tak demonteres før neste pasient kan benytte rommet.

– Robotene er ett av flere viktige tiltak, og en viktig grunn til at smitteforekomsten er lav på Sunnaas sammenlignet med andre sykehus, sier innovasjonssjef Sveinung Tornås ved avdeling for Innovasjon og e-helse ved Sunnaas sykehus.

Ny teknologi kan nå løse problemet uten at mennesker blir utsatt for unødig smitte. I dag jobber Decon-X robotene jevnt og trutt i 110 norske sykehus og pleiehjem, 11 danske, et finsk og to svenske sykehus. De siste seks månedene har forhandlingen pågått om levering til tyske sykehus.

Også den norske Olympia-toppen har benyttet seg av teknologien, Før OL i Pyeongchang i fjor, ble 50 hotellrom som de norske og de amerikanske utøverne skulle bo på, gasset før de skulle sove der. For sikkerhets skyld.

Må prøve ny teknologi

Allerede i dag regner forskere med at omtrent 700.000 mennesker over hele verden dør av infeksjoner som en følge av multiresistente mikrober. Frem mot 2050 kan dette tallet i verste fall stige til flere millioner.

– Intensivering i bruken av moderne helseteknologi kan hjelpe oss til å være bedre rustet mot monster-mikrober som Candida auris, sier professor, overlege og antibiotikaforsker Dag Berild ved Universitetet i Oslo og Oslo Met.

– Sopp koloniserer seg på overflatene der pasienten har vært og er vanskelig å bli kvitt. Vi vet at hydrogenperoksid virker mot mikrober, sier Berild.

Han mener det er helt nødvendig at teknologi går hånd i hånd med smitteverntiltak. Slik kan man unngå at personalet sprer smitte eller at pasienter smitter hverandre.

Berild forteller at i hans første år som lege dukket det opp noen få nye mikrober i året.

– I det siste har forekomsten av mikrober eksplodert fordi vi har bedre metoder til å oppdage dem. Et av verdens største helseproblem er multiresistente bakterier, og nå har vi fått et parallelt problem med sopp, sier han.

Professoren beskriver Candida auris som veldig aggressiv.

– Ingen vet helt hva som skjer, men jeg tror dette kommer av at man har brukt pestistider eller soppdrepende midler under for eksempel dyrking av korn. Det har ført til at vi har drept de vanlige soppene, og så har de sjeldne soppene kommet frem. Det samme skjer ved bruk av antibiotika. Da selekteres de sjeldne bakteriene frem, sier Berild.