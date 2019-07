Terminalen på Bodø lufthavn måtte tirsdag ettermiddag tømmes for folk etter at det ble gjort et funn av en koffert som måtte undersøkes nærmere. Kort tid senere kom det melding om at flyplassen kunne åpnes igjen.

– Kofferten er undersøkt. Ingen mistenkelige gjenstander er funnet, opplyser politiet i Nordland.

Politiet meldte om koffertfunnet i 15.15-tiden tirsdag ettermiddag.

Saken oppdateres.