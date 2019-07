Tilsynssak mot lege i Abbasi-saken

Abbasi-familien fra Afghanistan består av mor og de tre søsknene Yasin (22), Taibeh (20) og Ehsan (16). Familien sier de ikke har kontakt med far. I tillegg kommer en eldre bror som fikk opphold som mindreårig enslig asylsøker i 2009.

De yngste søsknene har aldri vært i Afghanistan, mens den eldste forlot landet som treåring.

Familien flyktet til Norge i 2012 etter å ha oppholdt seg i Iran siden 1998.

Familien fikk midlertidig oppholdstillatelse i Norge i 2012, primært fordi de ikke visste hvor far befant seg og ikke hadde noe mannlig beskyttende nettverk i Afghanistan.

I 2012 dukket faren opp i Norge, og i 2014 tilbakekalte Utlendingsnemnda (UNE) oppholdstillatelsen til resten av familien.

Utsendelsen er utsatt en rekke ganger. Familien har fått avslag på flere nye søknader om oppholdstillatelse, og asylsaken er prøvd for retten i flere runder.

Lørdag 15. juni 2019 ble familien pågrepet i hjembyen Trondheim og tvangsutsendt.

Moren skal ha blitt bevisstløs ved pågripelsen, og hun skal ha vært bevisstløs under transporten til Istanbul i Tyrkia. På grunn av helsetilstanden ble hun returnert til Norge.

Mandag 17. juni ble også uttransporteringen av søsknene stanset under mellomlanding i Istanbul fordi afghanske myndigheter nektet å ta dem imot. Norske myndigheter besluttet å hente søsknene tilbake.

Rådet for legeetikk og Rådet for sykepleieetikk varslet i juni at de vil se nærmere på omstendighetene rundt uttransporteringen.

26. juli ble det kjent at Fylkesmannen i Oslo og Viken har opprettet tilsynssak mot den ene av legene som bisto under uttransporteringen av Abbasi-familien i juni.