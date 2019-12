PST ville kartlegge ekstremister og forebygge terror. Kontrollutvalg mener de brøt loven.

– Det er ikke slik at vi har overvåket en million mennesker. Vi har foretatt målrettede søk, sa PST-sjef Hans Sverre Sjøvold torsdag.

Bakgrunnen er at politiets sikkerhetstjeneste PST har fått tilgang til store mengder informasjon fra flyselskapet Norwegian. Også åtte andre flyselskaper har gitt PST informasjon.

Torsdag kom Stortingets kontrollutvalg for etterretning, overvåkning og sikkerhetstjenestene (EOS-utvalget) med en knusende rapport om denne praksisen.

De kalte innsamlingen lovstridig og påpeker at det dreier deg om informasjon om 1 million passasjerer. «Flere hundre tusen av disse har vært nordmenn», skriver utvalget.

«Denne rutinemessige innhentingen er ulovlig. Opplysningene har blitt oppbevart i flere måneder og har vært tilgjengelig for søk,» står det i rapporten.

Endret forskriften

Justisminister Jøran Kallmyr sier i en uttalelse at justisdepartementet «tar EOS-utvalgets kritikk av PSTs håndtering alvorlig.»

«Vi må være sikre på at tjenestene våre har hjemler til å gjennomføre sitt arbeid,» sier Kallmyr i en epostmelding via sin pressekontakt.

Justisministeren påpeker imidlertid at departementet nylig endret utlendingsforskriften. Det er denne forskriften PST argumenterer med når de hevder å ha hjemmel for å innhente opplysningene.

– Når det gjelder utfordringene knyttet til utlendingsforskriften har departementet endret den. I etterkant ser vi at dette med fordel burde vært presisert tidligere. Fra 18. november i år går det helt klart frem at PST etter anmodning skal få passasjerlister direkte fra flyselskapene, skriver Kallmyr.

Han skal nå vurdere om ytterligere endringer er nødvendige.

– Meldingen fra EOS-utvalget gjelder flere forhold, og vil bli grundig vurdert i departementet. Saken er kompleks, og jeg ber derfor om forståelse for at jeg har behov for å se nærmere på saken, skriver Kallmyr.

Overvåket fremmedkrigere

Sikkerhetstjenesten intensiverte overvåkningen av flytrafikken i forbindelse med at IS vokste frem i Midtøsten. Etterretningstjenestene i Europa jobbet med å kartlegge bevegelsene til fremmedkrigere og ekstremister på kryss av landegrensene.

Mange av de tjenestene Norge har samarbeidet med har tilgang til såkalte PNR data (passenger name record), som inkluderer passasjerens navn, betalingsinformasjon og reiseselskap. Det er denne typen opplysninger PST har hentet inn fra Norwegian og andre selskaper.

Torsdag konkluderte Stortingets kontrollutvalg for etterretning, overvåkning og sikkerhetstjenestene (EOS-utvalget) med at dette var ulovlig uten lovhjemmel eller spesiell tillatelse fra domstolene.

Ekstremister på vei til Norge

«PST mottar stadig opplysninger fra samarbeidende sikkerhetstjenester i Europa om mulige ekstremister på vei til Norge. I disse sammenhengene har flypassasjerdata vært svært viktige for å kunne avkrefte eller bekrefte om disse faktisk er på vei til Norge og evt når og hvor de ankommer.»

Det skriver seniorrådgiver Martin Bernsen i en melding til Aftenposten.

Fikk kritikk

EOS-utvalget beskriver selv sine konklusjoner som «skarp kritikk». Leder Svein Grønnern sier til Aftenposten at PST har samlet inn informasjonen uten å ha hjemmel i loven.

– Er det mest kritikkverdig at de har gjort det eller at myndighetene ikke har gitt hjemmel, slik som finnes i 20 andre land?

– Det mest kritikkverdige er at man gjør dette uten hjemler, og at det skjer år etter år. Selv etter at man har kommet i tvil om man har hjemler.

– Har PST overfor dere gitt noen forklaring på hvorfor de ikke har gått til justis og bedt om å få en slik hjemmel?

– Nå sier vel PST at de har gått til Justisdepartementet og at det har vært uformell og formell kontakt. Hvorfor dette ikke har resultert i noe, det vet ikke vi. Justisdepartementet er ikke en instans som vi kontrollerer, sier Grønnern.

Departementet jobber nå med å «utvikle det nødvendige regelverket for PNR», ifølge Kallmyr. Dette ble innført i EU-landene i 2018.

«(PNR) er et svært viktig verktøy for politi og etterretning for å avverge, forebygge og etterforske terror og andre former for alvorlig kriminalitet (som narkotika, menneskesmugling, overgrep mot barne og andre ting),» skriver EU-kommisjonen om PNR.

Fakta: EOS-utvalget EOS-utvalget skal påse at virksomheten i etterretningstjenestene holdes innenfor lovens rammer. Utvalget skal få klarhet i om rettigheter krenkes. De skal «påse at det ikke nyttes mer inngripende midler enn det som er nødvendig etter forholdene, og at tjenesten respekterer menneskerettighetene.» Dette gjør utvalget blant annet ved å kontrollere hvilke opplysninger tjenestene samler inn, og hvordan og hvor lenge de oppbevares. KILDE: EOS-utvalgets rapport

Åtte flyselskaper involvert

Utvalget skriver at åtte flyselskaper jevnlig har sendt passasjerlister til PST i tillegg til Norwegian. Det omfatter 1 million passasjerer, og «flere hundre tusen av disse har vært nordmenn».

«Denne rutinemessige innhentingen er ulovlig. Opplysningene har blitt oppbevart i flere måneder og har vært tilgjengelig for søk,» skriver utvalget.

PST suspenderte praksisen umiddelbart på torsdag, etter at rapporten ble offentliggjort.

«PST har som følge av kritikken umiddelbart avsluttet den kritiserte praksisen. Det er i denne saken positivt at utlendingsforskriften § 4-24 nå er endret med virkning fra 18. november 2019 og etter dette presiserer at PST som del av politiet skal kunne anmode flyselskapene om flypassasjerlister,» skriver PST i en pressemelding.

Fikk kritikk allerede i 2014

PST fikk kritikk for innhenting av informasjon allerede i 2014. Da gjaldt det en klagesak om én person som tjenesten hadde innhentet opplysninger om fra flere flyselskaper. PST argumenterte med at de hadde hjemmel i utlendingsloven, noe EOS-utvalget var uenig i.

«PST har i vår innhenting av passasjerinformasjon lagt utlendingsloven § 20, jf. utlendingsforskriften § 4-24 til grunn. Det har vært uenighet mellom utvalget og PST vedrørende om dette har vært tilstrekkelig rettslig grunnlag,» skriver PST.