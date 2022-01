Fastleger provosert over at de kan bli bøtelagt ved feil med blå resepter

Før helgen fikk norske fastleger en lite hyggelig nyttårshilsen fra myndighetene. Legene risikerer nå bøter opp mot 212.000 kroner hvis de for eksempel skriver ut blå resepter på feil grunnlag.

Selv ved små feil, kan leger få bøter på opp til 53.000 kroner. - Dette er en stor belastning på fastleger som allerede er presset nok som det er, sier Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen.

– Regelverket for blå resepter er komplisert. Det er spesielt at leger nå kan bli personlig bøtelagt. Vi ønsker bedre veiledning og verktøy for å ta beslutninger, ikke straff, sier Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen.

Han forteller at fastleger over hele landet er provosert over e-posten de fikk fra Helfo kontroll etter nyttår.