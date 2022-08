Ukrainske myndigheter: Har innledet offensiv mot russiskkontrollerte områder i Sør-Ukraina

Ukrainske myndigheter opplyser at de har innledet en offensiv mot Kherson-området.

En ukrainsk soldat står ved en artillerikanon i Mykolajiv, som ligger rundt 50 kilometer nordvest for Kherson. Bildet er tatt 18. august.

9 minutter siden

Saken oppdateres

Offensiven er særlig rettet mot byen Kherson, den eneste regionshovedstaden russiske styrker har lykkes med å innta i Ukraina. Russland har okkupert byen, som har rundt 300.000 innbyggere, siden begynnelse av mars.

The Guardian er et av mediene som gjengir uttalelsen fra Natalia Humenyuk, talsperson for Ukrainas sørlige kommando.

Kherson ligger rett nord for Krymhalvøya. Byens havn er svært viktig i Ukrainas kamp for å bevare landets tilgang til Svartehavet.

I sommer har det ukrainske militæret gjennomført en rekke målrettede rakettangrep mot russiskkontrollert infrastruktur i Kherson, blant annet viktige broer. Målet har vært å svekke logistikken og leveranser av våpen og andre forsyninger til okkupantene.

Okkupasjonsmyndighetene som Russland har satt til å styre Kherson, har varslet at det skal holdes en folkeavstemning om hvorvidt regionen skal bli en del av Russland, men det er ennå ikke fastsatt noen dato.

I mellomtiden blir de gjenværende innbyggerne presset til å bli russiske statsborgere.