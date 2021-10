Retten om Tengs-siktet: Meget sterk sannsynlighet at han begikk drapet

51-åringen som er siktet for Birgitte Tengs-drapet, er fengslet i tolv nye uker. Tingretten mener det er «meget sterk sannsynlighet» for at han drepte Tengs.

Mannen som er siktet for å ha drept Birgitte Tengs i 1995, ble torsdag varetektsfengslet fram til midten av januar.

NTB

Nå nettopp

Torsdag ble den siktede mannen varetektsfengslet i ytterligere tolv uker, i tråd med det politiet ba om. Det skriver VG.

Dermed er fengslingsperioden forlenget frem til midten av januar.

I kjennelsen fra Sør-Rogaland tingrett skriver dommeren at det er «meget sterk sannsynlighet for at siktede har begått drapet han er siktet for».

Nekter straffskyld

Den siktede nekter straffskyld etter siktelsen om drap på Birgitte Tengs. Han begjærte seg løslatt da retten skulle ta stilling til fengslingsspørsmålet torsdag formiddag.

51-åringen var ikke selv til stede i rettssalen da fengslingsmøtet ble holdt, men ble representert av sin forsvarer, advokat Stian Kristensen.

DNA-undersøkelser styrker saken

Påtalemyndigheten mener bevisene mot 51-åringen er styrket. Dette er grunnet nye DNA-undersøkelser i saken viser at den siktede er bærer av et mutert Y-kromosom som svært få andre kan ha. De øvrige mannlige medlemmene i hans egen familie er også sjekket og utelukket.

– Ifølge analysen er det 95 prosent sannsynlig at det er færre enn 43 personer som har like 29 markører, og alle vil være i samme farsslekt som siktede, heter det videre i kjennelsen.