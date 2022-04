Fra Norge til Ukraina? Artilleri testet etter å ha stått på lager i flere år.

Testskytingen avdekket ingen mangler. Nå kan norske artillerivogner bli sendt til Ukraina. Men ingen vil foreløpig bekrefte om det er dit de skal.

Dette arkivbildet viser tidligere testskyting med M109.

Det ligger et slør av hemmelighet over hvilke utstyr og våpen som kan bli sendt fra Norge til Ukraina. Men en testskyting ved militærleiren Setermoen, sør for Bardufoss, kan ha avdekket hva den neste forsendelsen vil bestå av.

I løpet av den siste uken er eldre artilleriskyts av typen M109 blitt tatt frem fra lager, for å teste om de fortsatt fungerer. Forsvaret bekrefter overfor Aftenposten at testingen var vellykket.