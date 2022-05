En svenske reddet Norge i pandemien. Det er ikke sikkert vi er like heldige neste gang.

Han var «rett mann på rett plass under denne krisen». En svenske og en Twitter-melding sikret Norge vaksiner da hele verden kjempet om de knappe dosene.

En travel svensk byråkrat i korridorene til den svenske regjeringen i Posthuset i Stockholm i desember 2020. Vaksinekoordinator Richard Bergström og Sverige «har gjort mer for Norge i denne saken enn man kunne forvente av et naboland», ifølge koronakommisjonen. Hva gjorde han?

Over fire millioner nordmenn går rundt med to vaksinedoser. Norge er et av verdens mest vaksinerte land.

Det kan vi i stor grad takke en svenske for.

Norske politikere og fagfolk har refset Sverige gjennom pandemien. Men de færreste har fått seg historien om hvordan svenske Richard Bergström berget Norge. Og ga Norge en vei ut av pandemien.