Politiet har siktet Gjerdrum kommune etter leirskredet

Øst politidistrikt har siktet Gjerdrum kommune etter kvikkleireskredet i 2020. Bakgrunnen for siktelsen er manglende oppfølging av ulike varsler fra kommunens side.

Dronebilder av rasområdet ved Ask i Gjerdrum. Forrige onsdag ble det kjent at Øst politidistrikt hadde gjort seg ferdig med etterforskningen.

2. feb. 2022 21:10 Sist oppdatert nå nettopp

– Politiet har gjennom etterforskningen ikke funnet grunnlag for å sikte noen enkeltpersoner eller foretak for å ha forårsaket skredet i Gjerdrum. Det skriver Øst politidistrikt i en pressemelding onsdag.

Men de skriver videre at siktelsen omhandler manglende oppfølging fra kommunens side. Gjerdrum skal ikke ha hatt systemer for å se mottatte varsler i sammenheng. De hadde ikke satt i gang tiltak mot erosjon i Tistilbekken.

I siktelsen viser politiet til at tolv ulike bekymringsmeldinger og varsler som ble sendt til kommunen gjennom 13 år mellom 2008 til 2020. Disse skal ha gitt kommunen plikt til å gripe inn.

Politiet mener dette følger av naturskadelovens paragraf 20.

Ingen kommuner har tidligere blitt straffet etter denne bestemmelsen.

Usikkert om siktelsen vil medføre straff

Det blir videre presisert at kommunen ikke har forårsaket noe skred aktivt. Det er publisert mer enn 10.000 dokumenter fra reguleringer, plan- og byggesaker. Politiet har så langt ikke funnet feil i disse prosessene.

Hvorvidt forholdene som er beskrevet i siktelsen vil medføre straff, er noe statsadvokaten nå skal ta stilling til.

Tidligere onsdag ble det kjent at Øst politidistrikt hadde gjort seg ferdig med etterforskningen av skredet, som kostet ti mennesker livet.

Redningsmannskap som i januar pakket sammen utstyr etter at de ikke lenger trodde det var mulig å finne overlevende etter leirskredet som ødela flere hus på Ask i Gjerdrum.

Kommunen er overrasket

Ordføreren i Gjerdrum sier han føler på et stort ansvar.

– Som jeg har sagt hele tiden er jeg helt sikker på at kommunen kunne, og sikkert burde, gjort ting annerledes. Særlig når vi ser hvilke tragiske konsekvenser det fikk.

Han er likevel overrasket over at politiets konklusjon.

– Jeg er overrasket over at kommunen hadde plikt til å handle på bakgrunn av de varslene de fikk, og at vi kan straffes for ikke å ha gjort det, sier ordfører Anders Østensen.

Kommunen vil fortsette arbeidet med å belyse saken til det fulle.

Politiet i Øst har nå oversendt saken til statsadvokaten, som skal ta stilling til hva som skjer videre. Statsadvokaten kan velge å be om ytterligere etterforskning, frafalle siktelsen eller opprettholde siktelsen og innstille på straff.

Det var Romerikes Blad som omtalte siktelsen først.