Hva: Næringsminister.

Hvem: 35 år. Utdannet jurist og administrerende direktør i den norske møbelprodusenten Vestre AS. Vestre overtok som leder i familiebedriften som 25-åring da faren døde. Han ble i 2019 utnevnt til Norges beste vekstskaper i den internasjonale konkurransen «EY Entrepreneur Of The Year», og i 2020 ble han kåret til årets bærekraftsleder av E24. Overlevde terroraksjonen på Utøya 22. juli 2011 og var styreleder for gjenreisningen av Utøya som eies av AUF. Politisk rådgiver for nærings- og handelsminister Trond Giske i 2013 Jens Stoltenbergs andre regjering. Politisk rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe (2010-2012).