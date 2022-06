Etter 20 år med skandaler fikk Norge nok. Nå må forsvarssjefen ut på pengejakt.

Skandalehelikopteret skrotes. En riktig beslutning, mener forsvarssjefen. Nå må han finne penger til nye helikoptre. Det blir en vrien oppgave.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen besøkte fredag KNM Roald Amundsen etter at NH90-helikoptrene ble besluttet skrotet av regjeringen.

I dag 18:34

KNM Roald Amundsen ligger til kai i Oslo og er gjort klar for mottagelse. Dekket er fylt opp av et stort partytelt. Men det er ikke en festdag for forsvarssjefen.

– Der skulle det i stedet stått et helikopter, sier Eirik Kristoffersen og peker mot partyteltet.